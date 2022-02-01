В Финляндии задержали эстонца, который в составе ОПГ подделывал шенгенские визы

В мае 2021 года проживающий в Эстонии мужчина поехал на микроавтобусе из России в Финляндию через погранпункт Нуйямаа. Пограничники обнаружили в ручной клади мужчины четыре паспорта Йемена, а также разрешения на перевоз паспортов.

Пограничники заподозрили, что шенгенские визы в йеменских паспортах — поддельные. Мужчина с паспортами был арестован по подозрению в фальсификации удостоверения личности при отягчающих обстоятельствах.

У мужчины двойное гражданство Эстонии и Финляндии.

В ходе следствия выяснилось, что организованная преступная группировка оформляла гражданам Йемена шенгенские визы для въезда в Европу. За каждую визу йеменцы платили от 2000 до 4000 евро.

К преступной группировке относились также выходцы из Йемена, проживающие в Финляндии. Клиентами группировки были около 200 йеменцев, живущих в России, и несколько сотен йеменцев, живущих, в частности, в Саудовской Аравии.

Один из принадлежащих к группировке йеменцев в июне 2017 года незаконно проник в Финляндию через Сайменский канал, спрятавшись на яхте. Раскрытое тогда дело о контрабанде людей оказалось одним из крупнейших в истории Финляндии.

По данным предварительного следствия, живущий с тех пор в Финляндии йеменец должен был искать новых клиентов для группировки среди своих соотечественников, живущих в России.

Сейчас предварительное следствие завершено и дело передано в прокуратуру Восточной Финляндии.