ВИДЕО | Кая Каллас объявила о смягчении первых ограничений. Они касаются несовершеннолетних

Каллас отметила, что здоровье народа — не та тема, где можно принимать решения по политическим соображениям или ради рейтингов. При введении и снятии ограничительных мер нужно основываться на научных аргументах.

В целом у Партии Реформ есть желание смячать ограничительные меры по возможности быстрее, но здесь нельзя копировать другие страны, так как наши стартовые позиции неодинаковые и имеют свои особенности — например, различный уровень текущей заболеваемости или уровень вакцинации населения.

При этом, как отметила Каллас, нужно иметь в виду и то, что коронавирус не раз доказывал, что способен быстро меняться сам и менять эпидемическую ситуацию.

"Поэтому, заслушав рекомендации Научного совета, мы сочли возможным начать смягчение ограничительных мер с молодежи. Начиная с 7 февраля близкоконтактные дети больше не должны будут находиться на изоляции: здоровые дети смогут ходить в школу, детский сад, в кружки. Начиная с 14 февраля мы планируем отказаться от использования COVID-сертификатов для несовершеннолетних.

Дальнейшие послабления мы сможем сделать, когда распространение вируса пойдет на спад, по всей видимости, еще в течение февраля. Мы продолжим обсуждение этой темы с Научным советом и коалиционным партнером.

Для широкомасштабного смягчения ограничительных мер я жду от министра здравоохранения конкретных предложений и плана действий по вопросам:

- как поднять темпы вакцинации, в том числе и бустерной дозой;

- как обеспечить бесперебойную работу больниц в плане лечения как коронавируса, так и планового лечения;

- как обеспечить нормальную работу семейных врачей, сейчас в ходе четвертой волны коронавируса они испытывают очень большую рабочую нагрузку;

- как реорганизовать тестирование.

Мы должны подходить к смягчениям по-умному и ответственно. Это вопрос не набора политических очков, а вопрос благополучия общества", - сказала Каллас.

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