"Сталин — интернационалист, он всех уничтожал одинаково". В России вышла книга о репрессированных эстонцах(4)
Что это за книга?
Это сборник биограмм, справок про российских эстонцев, которые были репрессированы с 1917 по 1953 год, в основном по 1940 год. Это седьмой сборник, до этого вышло 6 книг, посвященных финно-угорским народам России. Первый выпуск был про марийцев, так как составитель сборников Николай Антонов — мариец. Затем про мордвин, так как я из Мордовии. Еще мы написали про коми, удмуртов, карелов, потом вышел общий сборник про небольшие народы: ханты, манси, венгры. Теперь про эстонцев.
Почему вы взялись за эту тему?
Мы с Антоновым служили в одной части, в одном взводе. После армии поддерживали контакты. После армии ему предложили работу в Воркуте. Как вы знаете, это один из главных центров ГУЛАГа, там вокруг были лагеря. Его заинтересовала эта тема, судьбы репрессированных. Так как он мариец, он начал собирать информацию по своему народу. Там он создал финно-угорское общество заполярья, распространял информацию о погибших.
С конца 90-х я заведовал кафедрой новейшей истории народов России Мордовского госуниверситета. Период 1930-х годов был в моей сфере интересов. В какой-то момент я нашел информацию, что с 1930 по 1939 год население Мордовии уменьшилось абсолютно на 500 000 человек. То есть за 10 лет естественный прирост был 250 000 тысяч, а население при этом уменьшилось на 250 000 человек. Население уменьшилось на треть. Я начал этот вопрос изучать. Мы начали искать захоронения расстрелянных. Сначала мы ничего не нашли. Потом наши студенты из клуба ”Поиск” обратились к командиру отряда, мы с ним и добровольцами поехали в определенные районы и в первый же вечер нашли несколько братских могил, где были захоронены сотни, а может и тысячи людей.
Почему людей репрессировали?
Шла классовая борьба. Большевики захватили власть. Власть они захватили по классовому признаку. Стали убирать представителей буржуазии, враждебных партий, кадетов, октябристов, правых эсеров. Они были противники большевиков, поэтому их судили.
Сталин стал готовить мировую революцию, начал проводить пятилетки для создания тяжелой промышленности. Домны, мартены, угольные шахты, коксовые печи — все это стоит очень дорого. Откуда брать средства? Кто-то должен работать, а ему платить нечем, кормить нечем. Сталин решил этот вопрос — нужна коллективизация. Часть крестьянства, у кого есть хлеб, мясо, денежные вклады — они объявлялись кулаками. У них все отбирали и ссылали в лагеря, где нужна была рабочая сила. Из Мордовии ссылали на известковые шахты в Южном Урале, на лесоповал в Архангельске.
Благодаря этому Сталин получал бесплатную рабочую силу, бесплатное зерно, мясо, а в хороших домах зажиточных крестьян открывали школы, делали квартиры для партийных функционеров.
Для этого выбирали отдельные народы?
Нет. Сталин народы не выбирал, он был интернационалистом. Грабили всех одинаково, в зависимости от их достатка. В Мордовии можно было с натяжкой назвать кулаками около 3% крестьян. Раскулачили 10%. Это чистая математика. Приходит задача — раскулачить 95 домов на районе. Местный функционер решает округлить до 100.
Сталин готовил мировую революцию, нужна была не только армия, нужно было и единство государства. Поэтому с 1936 годов он начал убирать своих противников внутри партии, обвиняя их в госизмене. В то же время активно писались доносы на соседей.
Эстонцы тоже пострадали. В то время считалось, что все представители народов, у которых есть свое государство — могут быть потенциальными агентами, шпионами. К таким людям особенно приглядывались. Репрессии к литовцам, латышам, эстонцам, полякам, грекам были особенно жестокими. Например, начальнику местного НКВД кто-то не нравится, он к нему приглядывается, слушает. В один раз он проговорится: возле магазина скажет, что сегодня поздно привезли хлеб. Всё, антисоветская агитация и новое дело!
Членов семей могли уволить с работы. Был такой Акмолинский лагерь жён изменников Родины. Мужа посадили, жену тоже, только за то, потому что она жена.
Вы столкнулись с негативной реакцией в Мордовии, перед выходом своих сборников. Расскажите.
Да, несколько лет назад определенная группа людей собралась у дверей университета с требованием прекратить издавать такие книги. Но университет не выделил ни копейки на издание книги. Люди говорили, что книга очерняет страну, что это антирусская пропаганда. Почему антирусская, я не понимаю.
Другой случай. У нас есть газетка: ”Столица С”. Их репортер Полутин, под псевдонимом "Липатов", написал обо мне статью. Пришел ко мне, мы мило побеседовали. Рассказал ему про сборник. Потом выходит статья под заголовком: ”профессор Абрамов туфту гонит”. Он меня обвинил в том, что я написал, якобы русские уничтожали эстонцев. Я такой глупости нигде не писал. Сталин - интернационалист, он всех уничтожал одинаково.
Я понимаю, почему это делают. Я прошел 50-е и 60-е годы. Тогда хотели сделать единый народ, все национальное уничтожалось на корню. Слово ”мордвин” было оскорблением. Евреи скрывали фамилии. Это ”наверху” говорили, что у нас интернационализм, ”внизу” такого не было.
В итоге я подал в суд на того репортера. Суд признал, что статья не соответствует действительности, признал публикацию клеветой и газету оштрафовали на 15 тысяч рублей в мою пользу. Деньги не лишние.
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