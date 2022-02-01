"Сталин — интернационалист, он всех уничтожал одинаково". В России вышла книга о репрессированных эстонцах

Что это за книга?

Это сборник биограмм, справок про российских эстонцев, которые были репрессированы с 1917 по 1953 год, в основном по 1940 год. Это седьмой сборник, до этого вышло 6 книг, посвященных финно-угорским народам России. Первый выпуск был про марийцев, так как составитель сборников Николай Антонов — мариец. Затем про мордвин, так как я из Мордовии. Еще мы написали про коми, удмуртов, карелов, потом вышел общий сборник про небольшие народы: ханты, манси, венгры. Теперь про эстонцев.

Почему вы взялись за эту тему?

Мы с Антоновым служили в одной части, в одном взводе. После армии поддерживали контакты. После армии ему предложили работу в Воркуте. Как вы знаете, это один из главных центров ГУЛАГа, там вокруг были лагеря. Его заинтересовала эта тема, судьбы репрессированных. Так как он мариец, он начал собирать информацию по своему народу. Там он создал финно-угорское общество заполярья, распространял информацию о погибших.

С конца 90-х я заведовал кафедрой новейшей истории народов России Мордовского госуниверситета. Период 1930-х годов был в моей сфере интересов. В какой-то момент я нашел информацию, что с 1930 по 1939 год население Мордовии уменьшилось абсолютно на 500 000 человек. То есть за 10 лет естественный прирост был 250 000 тысяч, а население при этом уменьшилось на 250 000 человек. Население уменьшилось на треть. Я начал этот вопрос изучать. Мы начали искать захоронения расстрелянных. Сначала мы ничего не нашли. Потом наши студенты из клуба ”Поиск” обратились к командиру отряда, мы с ним и добровольцами поехали в определенные районы и в первый же вечер нашли несколько братских могил, где были захоронены сотни, а может и тысячи людей.

Почему людей репрессировали?

Шла классовая борьба. Большевики захватили власть. Власть они захватили по классовому признаку. Стали убирать представителей буржуазии, враждебных партий, кадетов, октябристов, правых эсеров. Они были противники большевиков, поэтому их судили.