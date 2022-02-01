На Таллиннской окружной дороге автобус съехал с дороги, после чего в него врезался другой. Дорога не была убрана?(1)
Согласно предварительной информации, один водитель получил легкие травмы. Пассажиры не пострадали.
Для того, чтобы вытащить автобусы, на место был вызван буксир. Направление из Юри в Ласнамяэ будет временно закрыто в те моменты, когда автобусы будут пытаться вытащить из канавы.
"Совершенно абсурдно, что в такое время не была произведена уборка дороги против скольжения на одном из самых используемых отрезков дороги", — сказал член правления SEBE Юллар Кальюсте. По его мнению, ответственность за упущение должен взять на себя транспортный департамент.
Полиция напоминает, что дорожные условия по-прежнему скользкие и водить следует с особой осторожностью.
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