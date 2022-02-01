ЧП и криминал
01.02.2022, 12:01

На Таллиннской окружной дороге автобус съехал с дороги, после чего в него врезался другой. Дорога не была убрана?

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дополнено в 15:50
Pilt on illustratiivne.
Foto: Eero Vabamägi
Сегодня в 10:15 в полицию поступило сообщение об аварии на Таллиннской окружной дороге в волости Раэ, где один автобус съехал с дороги, после чего в него врезался другой автобус.

Согласно предварительной информации, один водитель получил легкие травмы. Пассажиры не пострадали.

Для того, чтобы вытащить автобусы, на место был вызван буксир. Направление из Юри в Ласнамяэ будет временно закрыто в те моменты, когда автобусы будут пытаться вытащить из канавы.

"Совершенно абсурдно, что в такое время не была произведена уборка дороги против скольжения на одном из самых используемых отрезков дороги", — сказал член правления SEBE Юллар Кальюсте. По его мнению, ответственность за упущение должен взять на себя транспортный департамент.

Полиция напоминает, что дорожные условия по-прежнему скользкие и водить следует с особой осторожностью.

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