ФОТО и ВИДЕО | В Мустамяэ с большой кучи снега упал экскаватор

Именно сюда днем и ночью свозят весь снег в Таллинне. Местным жителям шум и картинка, естественно, не нравятся.

Как видно на фото, экскаватор упал с кучи снега и завалился набок.

Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства сообщил Delfi, что после инцидента экскаватор нуждается в небольшом ремонте, но зато водитель не пострадал.

"В один день дела идут хорошо, в другой не очень. Сегодня как раз был последний", — отметил заместитель руководителя департамента Тармо Сулг.

Он добавил, что инцидент не помешает вывозу снега.