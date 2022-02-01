01.02.2022, 12:25
ФОТО и ВИДЕО | В Мустамяэ с большой кучи снега упал экскаватор(29)
дополнено в 15:25
Внимательный житель Мустамяэ сообщил Delfi, что рано утром у леса парка Сютисте с большой кучи снега упал экскаватор.
Именно сюда днем и ночью свозят весь снег в Таллинне. Местным жителям шум и картинка, естественно, не нравятся.
Как видно на фото, экскаватор упал с кучи снега и завалился набок.
Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства сообщил Delfi, что после инцидента экскаватор нуждается в небольшом ремонте, но зато водитель не пострадал.
"В один день дела идут хорошо, в другой не очень. Сегодня как раз был последний", — отметил заместитель руководителя департамента Тармо Сулг.
Он добавил, что инцидент не помешает вывозу снега.