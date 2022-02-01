Число взломов растет? Воры атакуют магазины и дома

”Неделей ранее воры вломились в два магазина в Ляэне-Вирумаа, а теперь жертвами злоумышленников стали ида-вируские магазины в поселке Лохусуу и волости Люганузе. Благодаря охранным системам крупный ущерб, по предварительным данным, нанесен не был, но двери и замки сломаны”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Полиция задержала двух человек, которых есть основания подозревать в совершении взломов в магазинах в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда подозреваемые взяты под стражу.

В Тюрисалу сигнал тревоги, свидетельствующий о взломе, поступил из одного частного дома. Прибыв на место происшествия, отреагировавший на сигнал патрульный экипаж увидел на задней двери дома признаки взлома, на снегу были свежие следы и куски дверного косяка. Дверь по-прежнему была заперта. Следовательно, преступников испугали сигнал тревоги и приезд патрульного экипажа.

”В Ласнамяэ совершен взлом в строящемся многоквартирном доме. Кто-то пробрался по строительным лесам до двери, выходящей во двор, снял и унес висячий замок. Для предотвращения ущерба рекомендуем установить надежные замки и охранные системы”, — добавил Тууль.