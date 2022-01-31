Суд: решение четырех директоров о переводе школ на дистант было противоправным. Министр образования доволен

Решение суда прокомментировала Министр образования и науки Лийна Керсна.

"Административный суд подтвердил то, что всегда подчеркивало Министерство образования и науки: контактное обучение является базовым способом обучения в контексте регулирования основного образования, а дистанционное обучение может создать пробелы в знаниях учащихся и нанести вред психическому здоровью. Сегодняшнее постановление административного суда подтверждает, что дистанционное обучение для предотвращения распространения вируса должно быть взвешенным, обоснованным и согласованным с Департаментом здоровья решением.

Была установлена юридическая ясность и подтверждены принципы, которыми руководствовалось министерство на протяжении всей пандемии. Мы подчеркивали, что, помимо оценки распространения вируса Департаментом здоровья, важно помнить о праве детей на образование, и мы рады, что суд также подчеркнул это в своем решении.

Несколько школ по всей Эстонии перешли на временное дистанционное обучение по рекомендации Департамента здоровья, что вполне оправдано в связи с широким распространением вируса, однако дистанционное обучение должно быть как можно более краткосрочным и основываться на специфике школы и класса. Дистанционное обучение не может быть превентивной мерой. С ноября прошлого года государство поддерживает безопасное контактное обучение, предлагая ученикам и сотрудникам учебных заведений возможность экспресс-тестирования. Экспресс-тестирование будет продолжаться. Другие меры по сокращению распространения вируса, такие как ношение масок, хорошая вентиляция, гигиена рук, рассредоточение учеников и прочие меры, которые стали в основном рутинными, будут продолжать играть важную роль.

Пока в школе принимаются все меры безопасности, мы можем предлагать контактное обучение и в условиях распространения вируса", - говорится в комментарии Керсна, который распространило Министерство образования и науки..