Новости Эстонии
31.01.2022, 17:48

Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии. В МИД вызвали посла России

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ФОТО: Kaitseväe peastaap

В субботу утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел истребитель ВВС России Су-27.

Как сообщает Генштаб Сил обороны Эстонии российский самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У самолета не было полетного плана, его транспондеры были отключены. У истребителя отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

Министерство иностранных дел ЭР пригласило сегодня посла России в Эстонии в вручило ему соответствующую ноту.

В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

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