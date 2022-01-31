Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии. В МИД вызвали посла России

Как сообщает Генштаб Сил обороны Эстонии российский самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты.

У самолета не было полетного плана, его транспондеры были отключены. У истребителя отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

Министерство иностранных дел ЭР пригласило сегодня посла России в Эстонии в вручило ему соответствующую ноту.

В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушали воздушное пространство Эстонии.