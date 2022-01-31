31.01.2022, 17:48
Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии. В МИД вызвали посла России(11)
ФОТО: Kaitseväe peastaap
В субботу утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел истребитель ВВС России Су-27.
Как сообщает Генштаб Сил обороны Эстонии российский самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты.
У самолета не было полетного плана, его транспондеры были отключены. У истребителя отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.
Министерство иностранных дел ЭР пригласило сегодня посла России в Эстонии в вручило ему соответствующую ноту.
В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушали воздушное пространство Эстонии.