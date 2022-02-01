ФОТО | Экс-глава Таллиннского телевидения судится с Isamaa из-за предвыборной кампании, где его голову приделали к телу таракана

Когда в 2017 году первый номер от Isamaa Райво Аэг пытался стать мэром Таллинна, то его главным лозунгом была борьба с коррупцией. В ходе скандальной кампании были произведены этикетки якобы средства для травли насекомых, подразумевающие под собой травлю коррупционеров. На средстве Mr. Aeg был изображен Райво Аэг, как борец с насекомыми, а в качестве тараканов были изображены бывший мэр столицы Эдгар Сависаар, его советник Меэлис Пай и бывший глава Таллиннского телевидения Тоомас Лепп.

В то время Лепп как раз был в суде по обвинению в присвоении. Прокуратура считала, что на посту главы Таллиннского телевидения Лепп присвоил свыше 200 000 евро. В итоге суд все же оправдал Леппа, но к тому времени он уже успел стать "подлежащим уничтожению тараканом". По словам Леппа, эта предвыборная кампания преследует его до сих пор.

Поэтому летом 2020 года он подал в суд на Аэга и партию Isamaa. Уездный суд встал на сторону Леппа и взыскал с Аэга и партии 576 евро и неустойки за материальный ущерб и 500 евро и неустойки за нематериальный, что для Аэга и партии означало траты примерно в 3000 евро.

Однако этого Леппу было недостаточно, так как он хотел получить более серьезные суммы за компенсацию ущерба, и он решил довести дело до суда следующей инстанции. Адвокат Аэга и партии же ходатайствует об отмене постановления уездного суда. Окружной суд вынесет свое решение в феврале.