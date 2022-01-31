Подозреваются в кражах по всей Эстонии: полиция задержала двух "гастролеров" из Литвы

За последние две недели в полицию поступило несколько сообщений о краже магазинов в Ляэне-Вирумаа, Ида- Вирумаа и Йыгевамаа. По словам руководителя Раквереского отделения полиции Катрин Сатси, полиции удалось собрать достаточно доказательств, чтобы ходатайствовать об аресте мужчин.

"Почерк этих краж был очень похож, что позволяет предположить, что кражи со взломом были взаимосвязаны и систематическими. Полиция активно собирала информацию, и вскоре удалось выяснить, что к кражам со взломом могут быть причастны двое граждан Литвы. 27 января подозреваемые были задержаны. Все обстоятельства происшествий будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства на основании статьи о краже", — добавила Сатси.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук заявила, что воров прежде всего интересовали алкоголь, табачные изделия и наличные деньги.

”Воры врывались, когда магазины были закрыты. Большой интерес для них представляли деньги и товар, который можно легко продать. Практика показывает, что зачастую из магазинов крадут именно алкогольные и табачные изделия, поэтому мы призываем всех не покупать дешёвые товары у частных лиц — этим покупатель может непреднамеренно содействовать преступлению. В ходе дальнейшего разбирательства мы проверим, могут ли подозреваемые быть причастны к другим кражам, совершенным в других регионах. Согласно собранным на сегодняшний день доказательствам, суд подозревает мужчин в пяти эпизодах преступления. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании подозреваемых”.

По ходатайству прокуратуры и c разрешения суда мужчин арестовали на срок до двух месяцев. Для выяснения деталей начато уголовное производство по статье о краже.