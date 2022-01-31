ЧП и криминал
31.01.2022, 21:15

В Кристийне мужчина размахивал ножом в магазине, в Ласнамяэ — на улице

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Pussitamine. Pilt on illustratiivne.
Foto: Anni Õnneleid

30 января в Таллинне произошли два инцидента, когда полиции пришлось задержать агрессивно настроенных мужчин, которые имели при себе ножи.

30 января поступило сообщение, что в магазине на Нымме теэ в Кристийне 35-летний мужчина размахивает ножом. Полиция задержала мужчину.

В тот же день поступило еще одно сообщение, что на улице Кийве в Ласнамяэ 59-летний мужчина угрожает ножом 40-летнему мужчине. Полицейские задержали мужчину с ножом.

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