31.01.2022, 21:15
В Кристийне мужчина размахивал ножом в магазине, в Ласнамяэ — на улице(6)
Foto: Anni Õnneleid
30 января в Таллинне произошли два инцидента, когда полиции пришлось задержать агрессивно настроенных мужчин, которые имели при себе ножи.
30 января поступило сообщение, что в магазине на Нымме теэ в Кристийне 35-летний мужчина размахивает ножом. Полиция задержала мужчину.
В тот же день поступило еще одно сообщение, что на улице Кийве в Ласнамяэ 59-летний мужчина угрожает ножом 40-летнему мужчине. Полицейские задержали мужчину с ножом.