Эстонские полицейские начинают новый проект обучения украинских коллег

"В ходе проекта мы обменяемся опытом нашей повседневной работы и лучшими практиками проведения реформ в полиции и управления полицией на региональном уровне. Это поможет развитию наших организаций, сделает более эффективным борьбу с международной преступностью и повысит чувство безопасности жителей обеих стран и уровень доверия полиции", — сказал на открытии проекта генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

"Я уверен, что мы можем многому друг у друга научиться и такой обмен опытом полезен обеим сторонам. Работая вместе, мы становимся сильнее", — добавил Вахер.

По словам руководителя проекта, подполковника полиции Тармо Вийкмаа, новый проект является логическим продолжением долгосрочного сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии и Украины.

"Полиция Эстонии помогает украинским коллегам обучением на разных уровнях уже с 2005 года. Новый проект прежде всего направлен на повышение эффективности регионального управления украинской полиции и на развитие сотрудничества между нашими странами, что поможет в борьбе с преступностью и поддержит проводимые в украинской полиции реформы", — сказал Вийкмаа.

Проект будет идти полтора года и за это время основательное обучение должны пройти 24 руководителя полиции из Национальной полиции Украины и полиции Черниговской и Кировоградской областей.

Проект финансируется Министерством иностранных дел Эстонской Республики из средств для поддержки развития и оказания гуманитарной помощи.