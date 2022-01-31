Скандальное MEM Cafe завтра может вновь открыться. Владелец утверждает, что старая фирма больше там действовать не будет

Владелец скандального MEM Cafe Элвис Брауэр не уверен в том, что завтра кафе откроется. "Завтра пойдем на место и посмотрим, стоят ли там охранники или нет, и тогда посмотрим, что дальше", — отметил он.

"Экономическая деятельность OÜ Mem Kohvikud остановлена", — утверждает Брауэр, хотя департамент сообщает обратное.

"То же самое предприятие там больше не откроется", — подчеркнул владелец, но не ответил на вопрос, планирует ли он продолжить там деятельность с новой фирмой.

Как известно Брауэру, счет за услуги охранной фирмы, которая следила за тем, чтобы нарушившее предписания Департамента здоровья кафе оставалось закрытым, составил 70 000 евро. "Сумма абсурдная, каждый трезвомыслящий человек это понимает", — говорит он.

Ранее фонд Варро Вооглайда собрал для Брауэра 60 000 евро пожертвований от доброжелателей, но как утверждает Брауэр, эти деньги направлены на покрытие юридических расходов, поэтому их не будут использовать для оплаты счета охранной фирмы.

На вопрос о том, закончилась ли его карьера в роли владельца кафе, 30-летний бизнесмен уверенно отвечает, что в будущем откроет еще не одно кафе.