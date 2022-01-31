Магазины электроники, с помощью которых можно найти необходимую технику для дома и для офиса

1it Arvutipood

1it.ee работает уже более шести лет, и за это время мы выполнили более 10 000 заказов. Читая в Google отзывы о нас, можно смело сказать, что мы хорошо справляемся со своей работой – наша оценка составляет 4,9 по пятибалльной системе.

Все наше подержанное оборудование имеет гарантию и проходит тщательную проверку перед продажей. Кроме того, покупая в нашем интернет-магазине, можно бесплатно вернуть любой товар в течение 14 дней.

В интернет-магазине время доставки указывается отдельно для каждого товара. Если товар есть в наличии в магазине, то мы отправляем его в тот же день, и в 99 % случаев он будет на месте на следующий день.

В 2021 году самым продаваемым товаром были подержанные ноутбуки, и мы рады видеть, что люди высоко ценят ноутбуки бизнес-класса в хорошем состоянии. Все больше интересуются и подержанными iPhone, и в 2022 году мы планируем значительно увеличить количество телефонов, которые будут сразу в наличии, чтобы каждый мог найти подходящий ему товар, и доставка была бы такой же быстрой, как подержанных ноутбуков.

Достойная техника нужна всем, и она не должна быть фантастически дорогой, потому что бывшая в употреблении техника по очень разумной цене доступна как в нашем интернет-магазине 1it.ee, так и на месте в магазине.

Arvutitark

Нужен новый ноутбук, настольный компьютер или планшет? Самое разумное – отправиться в Arvutitark.

Основным преимуществом Arvutitark для клиента являются компетентные продавцы в магазинах и широкий ассортимент продукции таких известных брендов, как Microsoft, HP, Lenovo, Apple, Asus, MSI, DELL, Razer, Corsair, Steelseries, Intel и многие другие.

Arvutitark представлен во всех крупных городах Эстонии. Мы всегда стремимся постоянно развиваться и как можно быстрее предлагать клиентам самую новую технику. Сотрудники магазина – хорошо обученные в своей области профессионалы, которые досконально знают компьютеры и являются настоящими фанатами технической сферы.