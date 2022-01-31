Магазины электроники, с помощью которых можно найти необходимую технику для дома и для офиса
1it Arvutipood
1it.ee работает уже более шести лет, и за это время мы выполнили более 10 000 заказов. Читая в Google отзывы о нас, можно смело сказать, что мы хорошо справляемся со своей работой – наша оценка составляет 4,9 по пятибалльной системе.
Все наше подержанное оборудование имеет гарантию и проходит тщательную проверку перед продажей. Кроме того, покупая в нашем интернет-магазине, можно бесплатно вернуть любой товар в течение 14 дней.
В интернет-магазине время доставки указывается отдельно для каждого товара. Если товар есть в наличии в магазине, то мы отправляем его в тот же день, и в 99 % случаев он будет на месте на следующий день.
В 2021 году самым продаваемым товаром были подержанные ноутбуки, и мы рады видеть, что люди высоко ценят ноутбуки бизнес-класса в хорошем состоянии. Все больше интересуются и подержанными iPhone, и в 2022 году мы планируем значительно увеличить количество телефонов, которые будут сразу в наличии, чтобы каждый мог найти подходящий ему товар, и доставка была бы такой же быстрой, как подержанных ноутбуков.
Достойная техника нужна всем, и она не должна быть фантастически дорогой, потому что бывшая в употреблении техника по очень разумной цене доступна как в нашем интернет-магазине 1it.ee, так и на месте в магазине.
Arvutitark
Нужен новый ноутбук, настольный компьютер или планшет? Самое разумное – отправиться в Arvutitark.
Основным преимуществом Arvutitark для клиента являются компетентные продавцы в магазинах и широкий ассортимент продукции таких известных брендов, как Microsoft, HP, Lenovo, Apple, Asus, MSI, DELL, Razer, Corsair, Steelseries, Intel и многие другие.
Arvutitark представлен во всех крупных городах Эстонии. Мы всегда стремимся постоянно развиваться и как можно быстрее предлагать клиентам самую новую технику. Сотрудники магазина – хорошо обученные в своей области профессионалы, которые досконально знают компьютеры и являются настоящими фанатами технической сферы.
В магазинах Arvutitark вы можете купить компьютер, собранный в соответствии с вашими персональными пожеланиями. Кроме того, в ассортименте есть, например, смарт-часы, другие новейшие смарт-устройства, робот-пылесос и многое другое. Стримеры тоже найдут у нас важное для них оборудование – микрофоны, камеры, входные карты и даже освещение.
Работы по ремонту и обслуживанию сосредоточены в новом главном здании по адресу Ярвеотся теэ, 50С, Таллинн.
С ассортиментом продукции Arvutitark можно ознакомиться на сайте. Самые свежие кампании и обновления найдете в Фейсбук и Инстаграм.
Сайт: www.arvutitark.ee
Фейсбук: www.facebook.com/Arvutitark
Инстаграм: instagram.com/arvutitark
1a.ee
Интернет-магазин 1a.ee начал свою работу еще в 2010 году, и с тех пор покупателям предлагается широкий ассортимент товаров и обеспечивается качественное обслуживание клиентов. Главный принцип нашей деятельности – предлагать хороший выбор и качество, чтобы покупатели всегда возвращались к нам.
В интернет-магазине 1a.ee можно купить самые разнообразные товары: компьютерную технику, компьютерные аксессуары, электронику, телефоны, офисную технику, парфюмерию и многое другое. В течение последних десяти лет через 1a.ee совершали покупки десятки тысяч клиентов, и поэтому мы знаем, какие товары предлагать и какие из них наиболее ожидаемы покупателем. Мы работаем в трех странах и в сотрудничестве с партнерами можем предложить товары по очень хорошим ценам.
Загляните в наш интернет-магазин 1a.ee, и вы сможете удобно выбрать по категориям нужные вам товары. В интернет-магазине 1a.ee есть много таких товаров, которые не найти больше нигде. Поможем вам выбрать подарки, например, для красоты и здоровья, бытовую технику для дома или необходимое оборудование для автомобиля. Мы не забыли и о детях и домашних питомцах. Каждый найдет у нас что-то нужное для себя.
Жизнь прекрасна, давайте наслаждаться ею, порадуем себя!
Сайт: www.1a.ee
Фейсбук: www.facebook.com/www.1a.ee
Инстаграм: www.instagram.com/1a.estonia