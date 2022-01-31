ФОТО | Снежные сугробы на улицах Таллинна создают проблемы как для пешеходов, так и для водителей

Вот так в понедельник утром выглядел заметенный снегом Таллинн:

Утром в Центр тревоги поступило несколько десятков сообщений о ДТП с ущербом имуществу, в основном из Харьюмаа. Как сообщает полиция, большинство из них были связаны со сложными парковочными условиями, из-за чего автомобили во время маневров задевали друг друга.

Также автомобили застревали в снегу, например, когда пытались выехать из сугробов, которые метель намела вокруг машины.

По состоянию на 11:30, насколько известно, произошло лишь одно ДТП с пострадавшим: в деревне Юулику в волости Саку автомобиль Honda сбил 15-летнюю девочку.

Фотограф Delfi также запечатлел одно ДТП на Нарвском шоссе в центре Таллинна, где 25-летнюю женщину сбил автомобиль Toyota, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Скорая помощь осмотрела ее на месте, госпитализация не понадобилась.

Полиция отмечает, что в дальнейшем ситуация на дорогах будет более спокойной, когда пройдет час пик и большинство автомобилей выберется из своих снежных ловушек.

Участникам дорожного движения напоминают, что стоит запастись временем и терпением, так как дорожные условия остаются сложными. Снег продолжит идти и сегодня по всей стране, в прибрежных зонах ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 13-15 м/с, но к вечеру они ослабнут.