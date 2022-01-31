Новости Эстонии
31.01.2022, 12:16

БЕСКОНЕЧНЫЙ РОСТ | С марта увеличивается плата за сетевую услугу, еще одно повышение цен — на согласовании

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Танель Райг
Foto: Andres Putting

Для потребителей электроэнергии с марта повысится плата за сетевую услугу, при этом Elektrilevi уже подала в Департамент конкуренции новое ходатайство о повышении цен.

В то время, когда правительство активно ищет решения по снижению расходов на электроэнергию для людей и предпринимателей, государственные компании Elering и Elektrilevi объявляют о повышении сетевой платы. Увеличение затрат на распределение электроэнергии и потребность в инвестициях составляют десятки миллионов евро, которые, вероятно, будут взяты из карманов потребителей. 

Одно повышение сетевой платы уже утверждено, а теперь Elektrilevi просит Департамент конкуренции утвердить еще одно. А если государство отклонит просьбу Elektrilevi о выделении 55 млн евро для инвестиций в укрепление сети, то, вероятно, нас ждет и третье повышение цен.

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