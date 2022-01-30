Алар Карис: России не удастся дестабилизировать НАТО

Прямой опасности Эстонии нет, подчеркнул президент. Хотя, по его словам, ситуация может измениться в сторону эскалации.

"Мы должны быть обеспокоены из-за ситуации на Украине. Но у нас здесь нет никакого страха, — сказал в видеоинтервью Карис. — Мы — члены НАТО и ЕС, у нас есть защита. Я не думаю, что ситуация в Финляндии сейчас сильно отличается от нашей, хотя вы не являетесь членом НАТО".

В последнее время много говорится о том, что Россия своими действиями хочет поставить под сомнение сплоченность НАТО. Глава эстонского государства не видит в альянсе признаков раскола.

"Россия не сможет дестабилизировать НАТО. Или Европейский союз. У нас у всех хорошее понимание происходящего на Украине, мы не хотим, чтобы там происходила эскалация ситуации", — заявил Карис.

По мнению президента ЭР, руководство России тестирует реакцию Запада, пытается шантажировать его, прежде всего США и НАТО.

"Даже российский министр иностранных дел сказал, что Россия не хочет вторгаться на Украину, что они готовы продолжать переговоры. Но мы должны быть готовы и к другим возможностям", — сказал Карис.

Вместе с тем президент Эстонии считает очень важной поддержку Украины. По его словам, помощь Украине оказывает сдерживающее влияние на Россию.