Вопрос читателя: когда женщина должна уведомить работодателя о своей беременности? Скоро вступает в силу поправка(1)
Читательница еженедельника МК-Эстония задала редакции вопросы, касающиеся работы беременных.
"Хочу узнать через вашу газету, что делать моей дочке. Она беременна, срок пока небольшой, поэтому она не хочет никому говорить на работе. Мы даже родственникам пока не рассказали. Есть ли какой-то срок, когда женщина должна рассказать работодателю о своей беременности, во сколько месяцев?
И еще у дочки в фирме грядут сокращения. Беременных, я знаю, нельзя сокращать. Но если она никому не говорила о своей беременности, могут ли ее уволить?
Эльвира"
”Работница должна уведомить работодателя о своей беременности, если она желает взять отпуск по беременности и родам, а также, например, если она хочет временно получить соответствующую ее состоянию здоровья работу, если состояние здоровья не позволяет ей выполнять обязанности, указанные в трудовом договоре, — отвечает ведущий юрисконсульт Трудовой инспекции Сандра Куус. — Женщина также имеет право требовать ежегодный отпуск в удобное для нее время, непосредственно до и после отпуска по беременности и родам или сразу после отпуска по уходу за ребенком. Если работница желает воспользоваться этим правом, она должна сообщить работодателю о своей беременности”.
Куус поясняет, что отпуск по беременности и родам — это вид нетрудоспособности, который подразумевает простое информирование работодателя (о ее начале). В законе нет крайнего срока, а уведомление может быть подано, например, по электронной почте. А вот об отпуске по уходу за ребенком необходимо сообщать за 14 календарных дней.
”С 1 апреля 2022 года вступает в силу поправка к Закону о трудовом договоре, согласно которой уведомление об отпуске по беременности и родам нужно будет подавать не менее чем за 30 календарных дней, если стороны не договорились об ином. За исключением случаев, когда предварительное уведомление нельзя разумно ожидать в существующих обстоятельствах”, — отмечает ведущий юрисконсульт Трудовой инспекции.
Она добавляет, что, согласно § 92 ч. 1 п.1 Закона о трудовом договоре работодатель не может расторгнуть трудовой договор на том основании, что работница беременна или имеет право на отпуск по беременности и родам.
”В соответствии с § 93 ч. 1 Закона о трудовом договоре, работодатель не может сократить беременную женщину или женщину, имеющую право на отпуск по беременности и родам, или работника, взявшего отпуск по уходу за ребенком либо отпуск по усыновлению, за исключением случаев, когда работодатель прекращает деятельность, когда работодатель объявлен банкротом, в случае прекращения деятельности работодателя или прекращения производства по делу о банкротстве без объявления банкротства в связи с истечением срока, — перечисляет пункты закона Сандра Куус. — Также нельзя расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или женщиной, имеющей право на отпуск по беременности и родам, в связи с ограничением ее трудоспособности”.
Ведущий юрисконсульт обращает внимание на то, что вышеуказанное применимо только в том случае, если работница проинформировала работодателя о своей беременности или праве на отпуск по беременности и родам до получения уведомления об увольнении или в течение 14 календарных дней после этого. Также по запросу работодателя работница должна предоставить справку от врача или акушерки, подтверждающую беременность.
”Таким образом, если работодатель уведомляет работницу об увольнении, не зная, что она беременна, работница может уведомить работодателя о своей беременности в течение следующих 14 календарных дней”, — заключает Куус.