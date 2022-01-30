Вопрос читателя: засчитывается ли служба в Советской армии в пенсионный стаж?

"Сейчас читаю все материалы о пенсии, т. к. собираюсь выйти на досрочную пенсию в 62 года и 9 месяцев. Ездила в сентябре в Департамент социального страхования с документами, но появилась проблема: я служила в Советской армии прапорщиком с 04.12.1990 по 19.09.1993 г. И мне сказали, что женщинам служба в армии не засчитывается в пенсионный стаж, т. к. в Конституции Эстонии нет пункта о призыве женщин на службу. Я же служила после вуза, после окончания которого у меня был военный билет, и это было во времена СССР. А до 31.12.1998 г. Эстония признает стаж по трудовой книжке. Хочется узнать мнение юриста об этом. Спасибо.

Ирина, 62 года. Раквере"

”Сроки обязательной военной службы и альтернативной службы в Советской армии, которые засчитываются в пенсионный стаж, установлены Законом о государственном пенсионном страховании”, — отвечает советник отдела льгот Департамента социального страхования Юле Пихо.

Она объясняет, что пенсионный стаж — это время, когда застрахованный пенсионер занимался деятельностью, которая дает ему право на получение государственной пенсии. Пенсионный стаж делится на пенсионно-правовой стаж, который рассчитывается на основании трудовой книжки и других документов до 31 декабря 1998 года, и страховой пенсионный стаж, который рассчитывается на основании социального налога, уплаченного и начисленного за человека с1 января 1999 года.

”В пенсионно-правовой стаж засчитывается время обязательной или альтернативной службы в армии, если человек был отправлен на службу из Эстонии или если он до и после прохождения службы за пределами Эстонии проживал здесь и имеет не менее 15 лет зачитываемого для пенсии стажа в Эстонии, и никакая другая страна не платит пенсию за этот стаж, — отмечает Юле Пихо. — В стаж, дающий право на получение пенсии, включаются только периоды обязательной военной и альтернативной службы в армии, но закон не предусматривает включение добровольной службы в Советской армии в засчитываемый пенсионный стаж”.