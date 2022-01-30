Правительство на следующей неделе обсудит возможность смягчения ограничений
Как министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия), так и министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) говорят, что у правительства есть желание как можно скорее смягчить действующие ограничения, но цифры заболеваемости сейчас еще высокие.
"Мы следим за нагрузкой на больницы, она еще спадать не стала, — приводит ERR слова Пентус-Розиманнус. — Мы должны выслушать Научный совет, который говорил, что сейчас они не рекомендуют снимать ограничения. Но в самом деле есть желание освободиться от всех ограничений при первой возможности".
По словам Танеля Кийка, требование о ковид-сертификате в случае мероприятий на открытом воздухе можно было бы однозначно отменить. "Я уже неоднократно предлагал это правительству. Также, к примеру, необоснованно требование о ковид-сертификате для несовершеннолетних", — сказал Кийк.
По словам советника канцлера права и эксперта по инфекционным заболеваниям Мартина Кадай, правительство должно следить, чтобы общество не оставалось в плену ограничений. "Важно обоснованно оценивать — какое точно ограничение в данный момент снять, чтобы не оставаться в плену ограничений", — сказал Кадай.
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