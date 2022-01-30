30.01.2022, 10:23
За прошедшую ночь спасатели получили 110 вызовов на различные инциденты(3)
Foto: Taavi Sepp
Спасатели получили в ночь с субботы на воскресенье свыше 110 вызовов на инциденты, связанные с плохими погодными условиями.
Из-за плотного снегопада много вызовов было связано с застрявшими в снегу автомобилями, особенно в Рапламаа и Ида-Вирумаа.
Кроме выезда для освобождения машин из снежного плена, спасатели получали вызовы в связи с упавшими деревьями.
Идаский спасательный центр получил за ночь 38 вызовов, Ляэнеский — 38, Пыхьяский — 24, Лыунаский — 11.
"К сожалению, снегопад и гололёд никуда не пропадут и сегодня, поэтому рекомендуем по возможности никуда не выезжать", — сказал дежурный спасательного департамента Лехо Лемсалу.