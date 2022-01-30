Новости Эстонии
30.01.2022, 10:23

За прошедшую ночь спасатели получили 110 вызовов на различные инциденты

 (3)
Foto: Taavi Sepp

Спасатели получили в ночь с субботы на воскресенье свыше 110 вызовов на инциденты, связанные с плохими погодными условиями.

Из-за плотного снегопада много вызовов было связано с застрявшими в снегу автомобилями, особенно в Рапламаа и Ида-Вирумаа.

Кроме выезда для освобождения машин из снежного плена, спасатели получали вызовы в связи с упавшими деревьями.

Идаский спасательный центр получил за ночь 38 вызовов, Ляэнеский — 38, Пыхьяский — 24, Лыунаский — 11.

"К сожалению, снегопад и гололёд никуда не пропадут и сегодня, поэтому рекомендуем по возможности никуда не выезжать", — сказал дежурный спасательного департамента Лехо Лемсалу.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии