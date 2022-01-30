Актуально: как добиться компенсации после травмы на заснеженной и скользкой дороге?(1)
Досадная история произошла с читательницей еженедельника МК-Эстония Ксенией А., жительницей муниципального дома в Ласнамяэ: прямо возле собственного подъезда она поскользнулась и упала навзничь, ударившись о покрытый льдом асфальт затылком. Удар был такой силы, что потемнело в глазах, и женщина с трудом добралась до квартиры.
”У меня муниципальный дом, и земля, наверное, городская, я не узнавала. Я об этом даже не подумала. Я две недели лежала в постели, у меня так раскалывалась голова, что ни о каких компенсациях и жалобах я не могла даже думать”, — рассказывает женщина о последствиях падения. Больше всего ее пугало нарушенное зрение. ”Сядешь, например, за компьютер, и через пять минут начинает все в глазах расплываться. Мне было очень, очень страшно, что зрение не восстановится”, — понизив голос, почти шепотом говорит Ксения, работа которой тесно связана с компьютером.
Когда самочувствие более-менее пришло в норму, и сотрясение мозга, которого опасались врачи, не подтвердилось, коллеги стали спрашивать Ксению, получила ли она какую-нибудь компенсацию за случившееся с ней. Но, конечно, подавать жалобу спустя две недели после падения было уже поздно — давно растаял тот лед, никаких подтверждающих происшествие доказательств не сохранилось. ”Как я должна была поступать? — спрашивает Ксения. — До конца зимы еще далеко. Я хочу знать, как мне действовать, если тот, кто отвечает за состояние тротуара, будет так же относиться к своим обязанностям”.
Это не единственная жалоба на скользкие дороги. В редакцию написала также жительница Кохтла-Ярве пенсионерка Илона Давыдова: ”Нужно было сходить в магазин, так я еле дошла — на тротуарах лед. Шла, как гейша, еле-еле передвигая ноги. Шла и думала: если я упаду, я ведь уже не встану — кости хрупкие. Так и буду лежать на льду. Вызову тогда скорую, полицию и буду судиться с ответственным за территорию, на которой упаду. Я твердо решила, я это так не оставлю. Только еще не знаю, как это делается”.
”МК-Эстония” проконсультировалась с юристами Георгием Джианишвили (Larssen CS OU) и Данилом Липатовым (Progressor Õigusbüroo), чтобы узнать, как Ксении, Илоне и всем остальным пешеходам Эстонии действовать в подобных случаях.
Не сходя с места
”Если человек получил травму или чувствует острую боль от падения, нужно вызвать скорую для оказания первой медицинской помощи. Учитывая, что полицию и скорую вызывают по одному и тому же номеру экстренной помощи, стоит попросить и о приезде полицейских на место, но прождать их можно от часа и дольше, т. к., скорее всего, для них это не экстренный случай. А если вызвали скорую, то она пострадавшего увезет быстрее. Если скорая не понадобилась, то все равно необходимо посетить врача для фиксации ущерба”, — советует Георгий Джаниашвили. Можно самому обратиться в EMO или к семейному врачу, чтобы получить документ, подтверждающий получение повреждения.
По словам юристов, если есть возможность зафиксировать место происшествия, это нужно непременно сделать. Почти каждый телефон может ставить маркировку даты и времени на фото, поэтому нужно включить эту функцию и сделать четкое фото или видеозапись.
”Но фотография может быть не очень информативной. Если на ней запечатлен зимний пейзаж, трудно по фото доказать, что вот там было скользко. Фотография места не может быть сама по себе доказательством, поэтому полезно привлечь прохожих, попросить их оставить контактные данные и при необходимости выступить свидетелями, вызвать Муниципальную полицию, которая в числе прочего следит за соблюдением правил благоустройства собственниками недвижимости. Звонок в МуПо, даже если человек поднялся и побрел на работу, лишним не будет: на основании обращения потерпевшего в МуПо могут составить отдельный акт относительно состояния того участка дороги, где произошел инцидент”, — говорит Данил Липатов.
На окружающих зданиях, рядом стоящих светофорах или в других местах могут размещаться камеры видеонаблюдения. Возможно, они зафиксировали произошедший несчастный случай. Стоит попросить у тех, кому они принадлежат, интересующий фрагмент записи.
Все это нужно, чтобы в ходе возможного спора по востребованию ущерба у пострадавшего была доказательная база. Так как бремя доказательства лежит на потерпевшем, то он должен принять все меры, чтобы подтвердить ситуацию.
Чья это улица, чей это дом
Зная точный адрес, нетрудно узнать, кому принадлежит данный участок. В большинстве случаев территория городская или же принадлежит рядом стоящему дому. Если территория с большей вероятностью принадлежит городу, можно подать в канцелярию письменный запрос для подтверждения.
Если из самой ситуации неочевидно, кому принадлежит участок, узнать это можно в приложении Земельного департамента по ссылке https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo (выбрать Kadastrikaart), в Крепостной книге https://kinnistusraamat.rik.ee/, также можно обратиться в горуправу, где помогут установить хозяина проблемной территории.
Определив, в чьем ведении находится данный участок пути (если он муниципальный, будет претензия к городу, к самоуправлению, если частный собственник, то к нему), независимо от того, является собственником частное или юридическое лицо, или КТ, претензию за ненадлежащую уборку пострадавший может предъявлять собственнику данной дороги или тротуара.
Куда обращаться с жалобой?
Чтобы востребовать компенсацию, прежде всего нужно письменно обратиться с соответствующим требованием к владельцу территории, где произошел несчастный случай. Желательно это сделать при первой же возможности. Контактное лицо для предъявления своих претензий можно найти в открытых базах данных.
”Данные квартирных товариществ мы находим в Коммерческом регистре https://ariregister.rik.ee/est — либо телефон и контактный электронный адрес, либо физический адрес, куда можно будет прийти или отправить претензию заказным письмом, — говорит Данил Липатов. — Если это муниципальное ведомство, можно адресовать обращение на общий электронный адрес этого ведомства, и там уже решат, какой из отделов будет жалобой заниматься и предоставлять ответ. Если частное лицо, владелец расположенного в непосредственной близости дома, то заказное письмо можно направить по указанному на здании адресу. В случае, если эта претензия осталась без внимания либо сторонам не удалось договориться о размере компенсации, то защитить свои интересы можно только в суде”.
Ущерб надо компенсировать
Тут действует общий принцип — если дорога не обслуживается должным образом, лицо, ответственное за содержание дороги, должно ущерб компенсировать.
”Статья 97 часть 1 Закона о строительстве предусматривает, что дороги и необходимые для их функционирования сооружения следует содержать в порядке таким образом, чтобы они соответствовали предъявляемым требованиям и обеспечивали условия для безопасного движения, — говорит Георгий Джаниашвили. — Как правило, это положение налагает обязанность местного самоуправления (городского или волостного) содержать дорогу в порядке. Если дорога не обслуживается, город / муниципалитет (или другое лицо, ответственное за содержание дороги) должен компенсировать ущерб. Если человек понес ущерб из-за вышеуказанного нарушения, то он имеет право требовать с владельца участка территории компенсацию. Важно понимать, что между ущербом и нарушением должна быть причинно-следственная связь”.
Размер ущерба должен выражаться в денежной форме, и эту сумму требуется доказать. На конечную сумму могут повлиять разные статьи расходов, например:
• Затраты на медицинскую помощь;
• Вред, причиненный одежде или другим вещам;
• Недополученная прибыль из-за того, что пришлось сидеть долго на больничном;
• Другие возникшие расходы.
”Помимо имущественного ущерба, можно ходатайствовать о компенсации за моральный ущерб. Поясню сразу, что, требуя это в суде, вы можете указать сумму 1 евро или 1 000 000 евро, но суд сам будет решать, какую сумму вам должны выплатить и должны ли вообще”, — уточняет Георгий Джаниашвили.
”Ущерб может быть моральный и материальный, — объясняет Данил Липатов. — Материальный — если порвалась одежда, пострадали вещи. Можно добавить и расходы на лечение, но, если человек застрахован, расходы на лечение ему компенсирует Больничная касса. Моральный ущерб связан с болью и страданиями, который человек претерпел в результате полученной травмы. У нас не американское правосудие, и размер компенсации за моральный ущерб меньше, чем люди обычно ожидают. Например, если мы посмотрим судебную практику, то при сломанной ноге компенсация морального вреда — до 500 евро.Если есть спор по размеру, то его будет определять суд”.
Уменьшить шансы пострадавшего на востребование ущерба может собственная халатность, на которую обратит внимание вторая сторона или суд. Например, если в гололед человек ходит по улице в летней обуви, которая так и так скользит.
Справедливость стоит дорого
Несмотря на то, что свой гнев из-за нечищеных тротуаров и дорог обыватели, не вдаваясь в детали, чаще всего обращают против муниципальных властей, дело доходит до суда не слишком часто.
”Нужно понимать, что любой судебный процесс — это дорого, нервно и долго, — констатирует Георгий Джаниашвили. — Если вы готовы отстаивать свои интересы, то это ваш выбор, идти в суд или нет. В практике есть случаи обращения с требованием компенсации против городских властей и даже позитивных решений для частных лиц. Для оценки перспективности таких исков нужно каждую ситуацию изучать отдельно”.
”Если мы говорим о судебной практике, когда частное лицо предъявило бы требование к городским властям из-за скользких дорог и полученных, в связи с этим травм, то она имеет место быть, и можно найти несколько решений Государственного суда по этим вопросам. Но люди не часто принимают решение обратиться в суд, так как судебный процесс достаточно затратен и предполагает участие профессионалов. При обращении в суд стоит изучить все фактические обстоятельства: состояние дороги на момент возникновения травмы, размер причиненного материального ущерба, обосновать размер морального ущерба. Немаловажно установить и виновность собственника в возникшей ситуации, а именно — что собственник не принял всех доступных мер, чтобы очистить дорогу. Может быть, всего полчаса назад там было посыпано солью или крошкой, но был сильный снегопад, сложные погодные условия”.
Если пострадал работодатель
Любой, кто считает, что его права или интересы нарушены, имеет право подать в суд. Другой вопрос, насколько это перспективно или обоснованно, каждый случай нужно рассматривать отдельно.
”В случае, если травму на скользком тротуаре получает человек, находящийся при исполнении служебных обязанностей (курьер, мастер по вызову и т. д.), вины работодателя нет, и он не должен выплачивать компенсацию за травму на производстве. Однако в случае, когда вследствие нарушенных обязанностей собственника по уборке тротуара травмирован человек, чей работодатель не сможет из-за этого выполнить заказы, то формально можно усмотреть ущерб, причиненный в том числе работодателю, — говорит Данил Липатов. — С другой стороны, работники ведь вообще склонны болеть. И работодатель должен учитывать риск невыхода работника по причине болезни и предпринять меры, чтобы из-за одного работника предприятие не парализовало. Поэтому в данном вопросе было бы интересно получить оценку суда. Однако оплачивать этот спор придется клиенту, а обогатятся при любом сценарии только юристы — как минимум судебной практикой”.