Актуально: как добиться компенсации после травмы на заснеженной и скользкой дороге?

Досадная история произошла с читательницей еженедельника МК-Эстония Ксенией А., жительницей муниципального дома в Ласнамяэ: прямо возле собственного подъезда она поскользнулась и упала навзничь, ударившись о покрытый льдом асфальт затылком. Удар был такой силы, что потемнело в глазах, и женщина с трудом добралась до квартиры.

”У меня муниципальный дом, и земля, наверное, городская, я не узнавала. Я об этом даже не подумала. Я две недели лежала в постели, у меня так раскалывалась голова, что ни о каких компенсациях и жалобах я не могла даже думать”, — рассказывает женщина о последствиях падения. Больше всего ее пугало нарушенное зрение. ”Сядешь, например, за компьютер, и через пять минут начинает все в глазах расплываться. Мне было очень, очень страшно, что зрение не восстановится”, — понизив голос, почти шепотом говорит Ксения, работа которой тесно связана с компьютером.

Когда самочувствие более-менее пришло в норму, и сотрясение мозга, которого опасались врачи, не подтвердилось, коллеги стали спрашивать Ксению, получила ли она какую-нибудь компенсацию за случившееся с ней. Но, конечно, подавать жалобу спустя две недели после падения было уже поздно — давно растаял тот лед, никаких подтверждающих происшествие доказательств не сохранилось. ”Как я должна была поступать? — спрашивает Ксения. — До конца зимы еще далеко. Я хочу знать, как мне действовать, если тот, кто отвечает за состояние тротуара, будет так же относиться к своим обязанностям”.

Это не единственная жалоба на скользкие дороги. В редакцию написала также жительница Кохтла-Ярве пенсионерка Илона Давыдова: ”Нужно было сходить в магазин, так я еле дошла — на тротуарах лед. Шла, как гейша, еле-еле передвигая ноги. Шла и думала: если я упаду, я ведь уже не встану — кости хрупкие. Так и буду лежать на льду. Вызову тогда скорую, полицию и буду судиться с ответственным за территорию, на которой упаду. Я твердо решила, я это так не оставлю. Только еще не знаю, как это делается”.