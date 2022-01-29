Американский огород продолжит работу на прежнем месте

”Общинный огород — это гражданская инициатива, которая помогает внести вклад во всестороннее развитие городского пространства. Деятельность в общинном огороде помогает в неформальной обстановке повышать осведомленность по вопросам окружающей среды, а также развивать сотрудничество между горожанами. Цель Американского сада — вовлекать жителей микрорайона Уус-Маальим в городское садоводство, и мы очень рады, что наш хороший партнер сможет продолжить работу в привычном месте, где уже сформировался единый коллектив садовников. Нынешнее месторасположение в центре микрорайона способствует общению и совместной деятельности”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В ноябре прошлого года НКО Ameerika Aed обратилась к Управе Кесклинна с просьбой продолжить деятельность на принадлежащей городу территории по адресу Койду 80/Видевику 36. Вчера Таллиннское горсобрание сделало управе предложение заключить с НКО соответствующий договор.

”Мы, садовники, очень рады новости о том, что сможем продолжить свою деятельность на прежнем месте в центре нашего микрорайона. Огород уже летом прошлого года стал местом для общения жителей микрорайона, и мы рады, что место наших встреч останется прежним, — сказала член правления НКО Ameerika Aed Кристель Абель. — Теперь мы можем смело думать о том, какие растения посадить этой весной”.

Таллинн поддерживает городское садоводство начиная с 2018 года. Общинный огород — это место для выращивания декоративных и съедобных растений с открытым для всех горожан доступом, а также для проведения досуга и занятия деятельностью по интересам.

В Кесклинне открыты четыре общинных огорода — Американский сад в Уус-Маальм, общинный сад Общества Кадриорга на улице Коллане, Африканский сад Общества Юхкентали на улице Пюссироху, а также общинный огород Таллиннского университета.

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