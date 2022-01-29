Ратас обсудил с коллегой из Испании безопасность Европы, пандемию и зеленый переворот(6)
На встрече со спикером Конгресса депутатов парламента Испании Меричель Батет Ламаньей спикер Рийгикогу Юри Ратас обсудил борьбу с пандемией, задачи Европейского союза в сфере борьбы с изменением климата и совместный ответ НАТО и ЕС на рост агрессии со стороны России.
”В настоящий момент реальная опасность существует для всей Европы, а не только для Восточной Европы или Украины, — сказал Ратас. — Опасность исходит из попыток России развалить архитектуру безопасности Европы”. По словам Ратаса, Европа должна придерживаться твердой линии, для чего необходимы полное взаимопонимание с нашими трансатлантическими партнерами, единство и решительность. ”Мы должны сосредоточиться на Украине и удвоить наши усилия в вопросах оказания поддержки, — сказал Ратас. — Украина испытывает политическое, экономическое и военное давление. Именно сейчас Европейский союз должен поддержать ее”.
Во время встречи спикер Рийгикогу поблагодарил Испанию за вклад в обеспечение безопасности региона Балтийского моря и пригласил испанскую коллегу посетить Эстонию.
Спикер Конгресса депутатов выразила мнение, что парламенты могли бы более активно сотрудничать в сфере развития цифровых технологий.
Сопровождавший спикера Рийгикогу во время визита председатель депутатской группы по парламентским связям с Испанией Райво Тамм представил планы деятельности группы. Депутат Рийгикогу Свен Сестер подчеркнул важность прямых международных контактов, особенно в свете развития цифровых технологий.
На встрече с министром по вопросам экологического перехода и заместителем премьер-министра Терезой Риберой прошло обсуждение цифровизации и возможного сотрудничества двух стран, в том числе возможностей применения опыта Эстонии. Участники встречи также обсудили возможности и способы достижения климатической нейтральности, которые способствовали бы экономическому развитию государств.
На встрече делегации с председателем комиссии парламента Испании по иностранным делам Пау Мари-Клозе и депутатами парламента, входящими в разные фракции, темами стали ситуация в сфере безопасности в Европе и возможности оказать Украине и другим странам восточного партнерства политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере обороны. Выступавшие отметили важность единства ЕС при противостоянии агрессору.
Испанские коллеги были заинтересованы в опыте Эстонии в сфере интеграции общества. Стороны также положительно отозвались о сотрудничестве во время миссий в Мали и Мозамбике, а также в рамках Frontex.
Во второй половине дня спикер Рийгикогу выступил с докладом на тему цифрового переворота в бизнес-школе Мадрида IE University. Ратас представил услуги э-государства и поделился опытом Эстонии в сфере развития электронных услуг.
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