Ратас обсудил с коллегой из Испании безопасность Европы, пандемию и зеленый переворот

”В настоящий момент реальная опасность существует для всей Европы, а не только для Восточной Европы или Украины, — сказал Ратас. — Опасность исходит из попыток России развалить архитектуру безопасности Европы”. По словам Ратаса, Европа должна придерживаться твердой линии, для чего необходимы полное взаимопонимание с нашими трансатлантическими партнерами, единство и решительность. ”Мы должны сосредоточиться на Украине и удвоить наши усилия в вопросах оказания поддержки, — сказал Ратас. — Украина испытывает политическое, экономическое и военное давление. Именно сейчас Европейский союз должен поддержать ее”.

Во время встречи спикер Рийгикогу поблагодарил Испанию за вклад в обеспечение безопасности региона Балтийского моря и пригласил испанскую коллегу посетить Эстонию.

Спикер Конгресса депутатов выразила мнение, что парламенты могли бы более активно сотрудничать в сфере развития цифровых технологий.

Сопровождавший спикера Рийгикогу во время визита председатель депутатской группы по парламентским связям с Испанией Райво Тамм представил планы деятельности группы. Депутат Рийгикогу Свен Сестер подчеркнул важность прямых международных контактов, особенно в свете развития цифровых технологий.

На встрече с министром по вопросам экологического перехода и заместителем премьер-министра Терезой Риберой прошло обсуждение цифровизации и возможного сотрудничества двух стран, в том числе возможностей применения опыта Эстонии. Участники встречи также обсудили возможности и способы достижения климатической нейтральности, которые способствовали бы экономическому развитию государств.

На встрече делегации с председателем комиссии парламента Испании по иностранным делам Пау Мари-Клозе и депутатами парламента, входящими в разные фракции, темами стали ситуация в сфере безопасности в Европе и возможности оказать Украине и другим странам восточного партнерства политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере обороны. Выступавшие отметили важность единства ЕС при противостоянии агрессору.