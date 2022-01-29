Революция в интернете, еврофонды ”в заморозке” и отмена ”ковидных” ограничений. Евродайджест: пять главных событий недели

Что случилось? На этой неделе Еврокомиссия представила проект декларации о цифровых правах и принципах с целью защиты прав людей, конфиденциальности, демократии и безопасности онлайн. Документ должен служить ориентиром для политиков, чиновников и предпринимателей во всех 27 странах при работе с новыми технологиями. Согласно декларации, всем европейцам будет предлагаться ”доступная, безопасная и надежная цифровая идентификация”, но собираемые в сети личные данные ”не должны влиять на выбор людей в сферах образования, здравоохранения и личной жизни”. Каждому жителю Европы также должно быть гарантировано право отключаться от сети — в целях обеспечения баланса между работой и личной жизнью.

Почему это важно? До сих пор во многих странах Европы требования к въезжающим туристам основываются на эпидемиологической обстановке в его родной стране. При этом сами правила сильно отличаются в зависимости от государства. Например, для въезда в Италию с конца декабря даже имеющие сертификат европейцы должны заранее сделать тест (ПЦР или антиген), в противном случае им грозит карантин. Эта инициатива Рима, которую после взяли на вооружение также Греция , Португалия и Ирландия, вызвала недоумение в Брюсселе, поскольку она фактически отменяет ценность сертификатов как таковых, пишет Euractiv. Согласно одобренной на этой неделе рекомендации, привитые, переболевшие или имеющие отрицательный результат теста путешественники должны иметь возможность по прибытии избежать карантина и дополнительного тестирования. Власти Италии уже объявили, что с 1 февраля также отменят для владельцев европейских ”зеленых паспортов” требование о дополнительном тесте.

Что случилось? С 1 февраля страны Евросоюза должны упростить требования для путешествий жителей ЕС, отказавшись от излишних проверок. К такой договоренности пришли министры стран ЕС во вторник, 25 января. Новый порядок будет больше ориентирован на статус путешественника — привит или не привит, и в меньшей степени учитывать страну, из которой он прибывает.

Почему это важно? Несмотря на очередную волну Covid-19, в Европе и за ее пределами все чаще возникают дискуссии о нецелесообразности дальнейшего продолжения практики локдаунов. Неделю назад об отмене вакцинных паспортов, карантинов и масочного режима объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Смягчение ограничений постепенно происходит в Нидерландах, Австрии и Франции. Призывы к отмене сертификатов о наличии иммунитета звучат и в соседних странах. Президент Литвы Гитанас Науседас заявил, что действующий в стране ”паспорт возможностей” больше не приносит пользы обществу. В Эстонии за отмену ковид-сертификатов внутри страны выступили бывший премьер-министр страны, лидер входящей в правительственную коалицию Центристской партии Юри Ратас, а также экс-глава Научного совета, эпидемиолог Ирья Лутсар. Министерство здравоохранения Латвии также приступило к работе над планом отмены ”ковидных ограничений”, но его реализацию начнут только после ”убедительного спада” показателей заболеваемости.

Что случилось? Дания станет первой страной Евросоюза, где будут отменены все ограничения, связанные с Covid-19, пишет Politico. Решение о скором возвращении датчан к нормальной жизни было объявлено в среду, 26 января. Все ограничения будут сняты к 1 февраля. Дания, как и другие страны, переживает сейчас рекордный всплеск случаев заболевания, в основном штаммом ”Омикрон”. Однако местные власти считают, что с учетом высокого уровня вакцинации населения, отказ от эпидемиологических запретов не создаст дополнительных рисков. В Дании от коронавируса вакцинированы свыше 80% населения, из которых половина имеет еще и бустер.

Почему это важно? Это первая серьезная попытка Евросоюза установить общие стандарты в интернет-среде. Еврокомиссия не скрывает своих амбиций сформировать глобальные стандарты защиты цифровых прав. Сейчас в сфере разработки онлайн-платформ и устройств стабильно лидируют США и Китай, а Европа следует в фарватере, в основном, в качестве потребителей, пишет Euobserver. Проект революционной декларации ближайшие месяцы будет обсуждаться Европарламентом и Советом ЕС, куда входят представители всех стран. Принятие документа, по плану Еврокомиссии, должно состояться летом этого года.

При этом декларация призвана обеспечить ”прозрачность использования алгоритмов и искусственного интеллекта”, защиту от утечки данных и кибератак, а также соблюдение права на свободу выражения мнений.

Польша и Венгрия могут потерять еврофонды



Что случилось? Еврокомиссия может в ближайшее время предложить заморозить структурные фонды ЕС для Венгрии и Польши из-за опасений по поводу верховенства права, сообщает Reuters со ссылкой на заявление еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана. Как отмечают СМИ, неприятное для стран Восточной Европы решение может быть принято перед парламентскими выборами в Венгрии, которые запланированы на 3 апреля. Комиссия уже приостановила выделение Будапешту и Варшаве грантов из нового фонда восстановления после пандемии. Венгрии полагалось 7,2 млрд. евро, Польше — 23 млрд. евро. Закон, действующий с начала 2021 года, дает Комиссии право замораживать финансовую помощь странам ЕС, если они последовательно нарушают основные принципы европейской демократии и права. Главные претензии к Польше касаются ее судебной системы, которая, по мнению Брюсселя, больше не является независимой. В свою очередь, Венгрия в нарушении правил использует средства ЕС на госзакупки у поставщиков, связанных с партией премьера, напоминает Euractiv.

Почему это важно? Все страны Евросоюза пристально наблюдают за ситуацией, понимая, что на месте Польши и Венгрии может оказаться любая из них. До сих пор Еврокомиссия очень редко прибегала к финансовым санкциям в отношении провинившихся государств. Новое регулирование является серьезным шагом в сторону федерализации Евросоюза и усиления контроля за деятельностью национальных правительств. Предложение Еврокомиссии о заморозке финансирования должно быть одобрено квалифицированным большинством Совета ЕС, то есть правительствами минимум 15 стран.

Каждый второй интернет-магазин обманывает потребителей



Что случилось? Больше половины действующих в Евросоюзе интернет-магазинов и сервисов услуг могут вводить в заблуждение покупателей и не соблюдать действующие стандарты. К такому выводу пришла Еврокомиссия, проведя масштабный анализ содержания интернет-магазинов, торговых площадок, сайтов бронирования и поисковых систем. Из 233 проверенных ресурсов 144 (то есть 55%) вызвали сомнение в достоверности предоставляемой информации, в том числе, в подлинности отзывов потребителей. По инициативе Еврокомиссии национальные власти должны связаться с торговцами и потребовать от них уточнить содержание сайтов. Еврокомиссия, в свою очередь, продолжит лоббировать продвижение нового Акта о цифровых услуг. Среди прочего, он должен усилить защиту прав потребителей в интернете, обязав торговцев и соцсети удалять дезинформацию и объявления о продаже контрафактной продукции. Пользователи также смогут блокировать адресную рекламу. За отказ устранять выявленные нарушения онлайн-платформам будут грозить серьезные наказания.

Почему это важно? Согласно исследованию Market Monitoring Survey 2020, европейские потребители часто полагаются на отзывы при принятии решения о покупке. Например, 71% пользователей ориентируются на чужие интернет-рекомендации при выборе жилья для отдыха. Директива о недобросовестной коммерческой практике запрещает предоставление ложных потребительских отзывов с целью продвижения продуктов. Кроме того, торговцы обязаны информировать потребителей о методике сбора и обработки публикуемых отзывов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.