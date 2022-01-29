Eurostat: минимальная зарплата в Эстонии — одна из самых низких в Евросоюзе

Самая низкая минимальная зарплата среди стран Европейского союза — в Болгарии, где она составляет 332 евро в месяц.

Эстония по уровню минимальной зарплаты занимает восьмое место среди стран ЕС — сейчас это 654 евро.

Среди стран Евросоюза минимальная месячная зарплата не превышает 700 евро в Латвии (500 евро), Румынии (515 евро), в Венгрии (542 евро), в Хорватии (624 евро), в Словакии (646 евро), в Чехии (652 евро) и в Польше (655 евро). В Литве минимальная зарплата — 730 евро в месяц.

Самая большая минимальная месячная зарплата в ЕС сейчас в Люксембурге (2257 евро), в Ирландии (1775 евро), в Нидерландах (1725 евро), в Бельгии (1658 евро), в Германии (1621 евро) и во Франции (1603 евро).

Самая большая минимальная зарплата в Евросоюзе почти в семь раз больше самой маленькой минимальной зарплаты в блоке.

Минимальная зарплата не устанавливается государством в Австрии, Дании, Италии, Кипре, Финляндии и Швеции.