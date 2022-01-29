Экспресс-тесты продолжают выявлять большое количество носителей коронавируса в школах

В связи с быстрым распространением коронавируса Министерство образования и науки рекомендует, чтобы все члены школьной семьи продолжали проходить экспресс-тестирование дважды в неделю для быстрого выявления возможных носителей вируса. По словам министра, министерство продлило рамочный договор с Medesto Logistics OÜ на закупку экспресс-тестов, что позволит школам, в которых уже закончились или вот-вот закончатся тесты, получить дополнительные экспресс-тесты во второй половине следующей недели. "Начиная с этой недели в школах также действует обновленная упрощенная процедура карантина, которая предусматривает, что невакцинированные или не переболевшие ученики должны оставаться дома в случае близкого контакта в учебном заведении и пройти экспресс-тест утром 5-го дня", — пояснила министр Керсна. "Если результат экспресс-теста отрицательный, учащемуся разрешается посещать школу".

Министр напомнила, что у государства заключено соглашение с программой замещающих учителей, по которому школы могут заказывать услуги учителей на замену. "На сегодняшний день замещающие учителя провели более 5000 часов в школах по всем предметам и почти во всех уездах Эстонии, кроме Хийумаа и Сааремаа, куда они с удовольствием отправятся в случае необходимости", — пояснила министр Керсна. "В сотрудничестве с Таллинским и Тартуским университетами мы также предлагаем студентам педагогического факультета помочь школам и детским садам в качестве помощников воспитателей". По словам министра, в сложившейся ситуации важно использовать все возможности, чтобы по-прежнему обеспечивать контактное обучение школьников. "Я благодарна всем руководителям школ, которые поддерживают и ценят контактное обучение и не спешат отправить на дистанционное обучение сразу всю школу, а принимают решения на основе конкретного класса или группы."

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, результаты проведенного на этой неделе экспресс-тестирования в школах отражают общую ситуацию с распространением штамма омикрон в стране, и в связи с этим некоторые школы или отдельные классы перешли на краткосрочное дистанционное обучение. "Результаты тестов показали, что более 700 сотрудников школ являются носителями коронавируса, а несколько школ также перешли на дистанционное обучение, поскольку учителям пришлось остаться дома", — рассказала министр Керсна.

Поскольку многие здоровые школьники теперь вынуждены неоднократно оставаться дома из-за выявления близкого контакта, министр рассказала, что на следующей неделе правительство планирует обсудить пересмотр действующих правил карантина.

На этой неделе школы сообщили, что положительные результаты экспресс-теста получили в общей сложности 4657 учеников и 719 сотрудников в общеобразовательных школах, и 210 учеников и 55 сотрудников в профессионально-технических училищах.

На этой неделе в школах, принявших участие в опросе, экспресс-тестирование прошли почти 130 000 учеников и 22 500 сотрудников, в том числе 117 520 учеников и 20 187 сотрудников в общеобразовательных школах и 11 791 ученик и 2303 сотрудника в профессиональных школах. В общеобразовательных школах 4% учащихся и 3,6% персонала получили положительный результат экспресс-теста (по сравнению с 2,4% и 1,8% соответственно на предыдущей неделе), а в профессионально-технических училищах — 1,8% учащихся и 2,4% персонала (по сравнению с 0,9% и 1,2% соответственно на предыдущей неделе).

Общее число школ, в которых не было учеников с положительным результатом экспресс-теста, составило 119 (170 на прошлой неделе), из них 114 общеобразовательных школ и 5 профессионально-технических училищ. Некоторые из этих школ сообщили об отсутствии положительных тестов, поскольку учащиеся тестируются дома, а школа не собирает информацию о результатах тестирования. В течение недели в 42 общеобразовательных школах и двух профессионально-технических училищах было выявлено более 30 положительных результатов экспресс-тестов на одно учреждение, в том числе в трех школах — более 100 положительных результатов экспресс-тестов на одно учреждение.