Еврокомиссия начала производство против Эстонии в связи с директивой о защите осведомителей

Подготовленный Министерством юстиции Эстонии законопроект запрещает предпринимателю использовать методы давления в отношении людей, которые сообщили учреждению надзора или общественности, либо дали знать внутри организации о нарушении в сфере труда. Например, предпринимателю не разрешается прекращать трудовой договор, уменьшать заработную плату работника, переводить его на более низкую должность, препятствовать участию в обучении или применять денежные наказания.

В то же время, как уверяют в Министерстве юстиции, законопроект должен помочь предприятиям и учреждениям обеспечить безопасную среду, устранить по возможности быстрее нарушения и тем самым предотвратить репутационный ущерб.

"Законопроект о защите осведомителя находился в процессе обсуждения в нескольких правительствах, намерение разработать его было одобрено предыдущим правительством летом 2020 года. При подготовке проекта активно проводились консультации с другими министерствами и заинтересованными группами", — сказала министр юстиции Марис Лаури, добавив, что первое чтение в парламенте должно пройти 26 января, а срок подачи поправок — 8 февраля (хотя согласно указаниям Евросоюза, директиву в Эстонии должны были принять до 17 декабря 2021 года)