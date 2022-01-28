В Нарве ожидается резкий рост тарифов на отопление

Государственная компания Enefit Power обратилась в Департамент конкуренции с ходатайством о повышении тарифа на теплоэнергию в Нарве. Текущий тариф производителя составляет 31 евро и 23 цента за мегаватт-час. Согласно заявке, новый запрашиваемый тариф составит 57 евро и 19 центов. Необходимость в новом тарифе вызвана тем, что на данный момент компания терпит колоссальные убытки из-за фиксированной стоимости как топлива так и квот CO2.

"Тарифы фиксированные. Например, газ в нашем тарифе стоит 16,25 евро за мегаватт-час, хотя сегодня мы покупаем его на рынке за 115 евро. Тоже самое с СО2. К сожалению, я не могу назвать точную цифру, но я говорю об убытках не в сотню тысяч евро, а в миллионы", — заявил руководитель Enefit Power Андрес Вайнола.

Для Нарвы это повышение тарифа будет весьма заметным. По словам мэра Нарвы Катри Райк, для того, чтобы снизить давление тарифа на кошельки горожан, необходимо думать об утеплении фасадов домов. Также она не исключает и обращения к правительству с просьбой компенсировать горожанам этот рост цен.

"Это решит правительство, сможет оно нас поддержать или нет. Поскольку мы сейчас понимаем, что мы именно тот регион, который действительно на себе ощущает "зеленый переход" и изменения в сланцевой промышленности, то, может быть, мы заслуживаем внимания правительства", — сказала мэр Нарвы.