Жителей Таллинна предупреждают: ожидается чрезвычайно сильный снегопад, дорожные условия будут сложными

Наиболее сильный снегопад ожидается в субботу вечером и в ночь на воскресенье — в промежутке с 20:00 до 02:00 может выпасть более 10 сантиметров мокрого и тяжелого снега, что в сочетании с сильным ветром скоростью до 20 м/с приведет к образованию снежных заносов на открытых участках дорог. Осадки на время ослабнут лишь в понедельник.

”По этой причине в субботу вечером желательно избегать поездок на автомобиле. Если же поездку отложить невозможно, то стоит заправить транспортное средство достаточным количеством топлива — на случай, если придется выбираться из снега и долго ждать помощи, — отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Во время предстоящего обильного снегопада температура воздуха будет близка к нулю, а это значит, что, несмотря на постоянную очистку от снега и противогололедную обработку, укатанный снег может сделать дороги скользкими. Из-за мокрого и тяжелого снега очистка тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов будет занимать больше времени”.

Предприятия по уборке улиц, являющиеся договорными партнерами города Таллинна, находятся в состоянии повышенной готовности со всей имеющейся уборочной техникой и дополнительной техникой для вывоза снега. Партнеры города и муниципальное подразделение по обслуживанию готовы задействовать в общей сложности 150 единиц различной снегоуборочной техники. Тем не менее, в сложных погодных условиях работы по обслуживанию улиц могут занимать больше времени и быть менее эффективными. Учитывая эти обстоятельства, дорожные условия могут быть сложными.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости. Осуществлять противогололедную обработку тротуаров необходимо не только по утрам, но и по необходимости во время снегопада.

С вопросами по поводу уборки улиц можно обращаться в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410.