Дело исторических масштабов: полиция Финляндии задержала группировку, поставлявшую в страну наркотики из Эстонии

По заявлению финской полиции, с лета 2020 года по лето 2021 года в Финляндию из Эстонии и Испании завезли около 1700 килограммов наркотиков, в числе прочего более 700 килограммов каннабиса и амфетамина. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет около 100 млн евро.

Всего изъято около 500 кг наркотических веществ. Задержано 22 человека — 4 в Эстонии, остальные в Нидерландах, Испании, Германии и Италии. Всего насчитывается около 40 подозреваемых.

Как заявляет полиция, поставку наркотиков удалось отследить благодаря международной операции Greenlight, в рамках которой федеральная полиция США ФБР получила доступ к переписке преступников, действующих в разных странах.

Преступления координировались из дома, а курьеры занимались распространением на местах в соответствии с полученными инструкциями. Курьеры развозили десятки килограммов наркотиков по всей Финляндии. Например, наркотики клали в обычные мусорные пакеты и оставляли в подъездах даже в дневное время.