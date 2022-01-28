В Эстонии стартовали зимние учения боевой группы НАТО, которые проверят боеготовность 1400 солдат(19)
Почти 1400 солдат примет участие в ежегодных учениях Winter Camp на Центральном полигоне Сил обороны неподалеку от Тапа. Маневры нацелены на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях.
Учения предполагают совместные действия военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии 1-пехотной бригады Сил обороны, в них будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части.
Вдобавок, в целях отработки взаимодействия пехоты с техникой в учениях боевой группы НАТО (NATO Battlegroup) в Эстонии примут участие бойцы Парашютного и Йоркширского полков вооруженных сил Великобритании.
”После нашего прибытия в Эстонию в сентябре прошлого года мы приложили огромные усилия для повышения боеготовности подразделения и достижения слаженности с союзниками, — сказал командир боевой группы НАТО в Эстонии подполковник Саймон Ворт (Simon Worth). — Мы завершили предварительную подготовку к действиям в зимних условиях и теперь готовы продемонстрировать значительные успехи на этом поприще в ходе совместных учений 1-й пехотной бригады Winter Camp”.
На первом этапе маневров союзники проведут боевые стрельбы, тренировку противотанковых расчетов, занятия по патрулированию местности и решению инженерных задач. Затем им придется противостоять условному противнику в лице Скаутского батальона и частей Кайтселийта в серии оборонительных и наступательных боев.
В этом году сценарий маневров Winter Camp предполагает ежедневную координацию действий между сухопутными и воздушными силами. Поддержку с воздуха станут осуществлять размещенные на авиабазе Эмари истребители F-16 ВВС Бельгии, которые находятся в стране в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства. Это обстоятельство позволит получить отвечающим за координацию ударов авиации авиационным наводчикам (Joint Terminal Attack Controllers — JTAC) ценную практику.
”Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях — велоколепная возможность получить бесценный опыт. — отметил командир 1-й пехотной бригады Сил обороны полковник Андрус Мерило — Несомненно, бойцы и командиры подразделений Великобритании, Франции и Эстонии приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач”.
”Winter Camp является кульминацией серии тренировок французской части боевой группы НАТО в Эстонии, — добавил заместитель командира боевой группы НАТО в Эстонии подполковник Николас — Это хорошая возможность отточить навыки бойцов по ведению боевых действий в сложных зимних условиях и улучшить взаимодействие с союзниками”.
Учения боевой группы НАТО начнутся 29 января и продлятся до 6 февраля.
На данный момент во главе этого соединения стоит подразделение британского Королевского танкового полка, также в нем имеются части вооруженных сил Франции и Дании, состав которых меняется на ротационной основе. Помимо этого свой вклад в eFP оказывает Исландия.
Боевые группы передовых сил НАТО (enhanced Forward Presence — eFP) расквартированы в том числе в Латвии, Литве и Польше, где руководящая роль отводится военнослужащим Канады, Германии и США соответственно. Данные тактические подразделения подчинены бригадам местных вооруженных сил, поскольку это позволяет достичь максимальной слаженности между силами союзников.