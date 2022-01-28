В Эстонии стартовали зимние учения боевой группы НАТО, которые проверят боеготовность 1400 солдат

Учения предполагают совместные действия военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии 1-пехотной бригады Сил обороны, в них будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части.

Вдобавок, в целях отработки взаимодействия пехоты с техникой в учениях боевой группы НАТО (NATO Battlegroup) в Эстонии примут участие бойцы Парашютного и Йоркширского полков вооруженных сил Великобритании.

”После нашего прибытия в Эстонию в сентябре прошлого года мы приложили огромные усилия для повышения боеготовности подразделения и достижения слаженности с союзниками, — сказал командир боевой группы НАТО в Эстонии подполковник Саймон Ворт (Simon Worth). — Мы завершили предварительную подготовку к действиям в зимних условиях и теперь готовы продемонстрировать значительные успехи на этом поприще в ходе совместных учений 1-й пехотной бригады Winter Camp”.

На первом этапе маневров союзники проведут боевые стрельбы, тренировку противотанковых расчетов, занятия по патрулированию местности и решению инженерных задач. Затем им придется противостоять условному противнику в лице Скаутского батальона и частей Кайтселийта в серии оборонительных и наступательных боев.

В этом году сценарий маневров Winter Camp предполагает ежедневную координацию действий между сухопутными и воздушными силами. Поддержку с воздуха станут осуществлять размещенные на авиабазе Эмари истребители F-16 ВВС Бельгии, которые находятся в стране в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства. Это обстоятельство позволит получить отвечающим за координацию ударов авиации авиационным наводчикам (Joint Terminal Attack Controllers — JTAC) ценную практику.