ФОТО | ID-карте исполняется 20 лет. Помните, как она выглядела раньше?(3)
”С появлением ID-карты в 2002 году в Эстонии началась новая эра. Наше электронное правительство сегодня основано на ID-карте и построенной на ее чипе системе. Мы сэкономили бесчисленное количество часов за счет того, что сегодня можем выполнять все свои повседневные действия и совершать сделки — от декларирования доходов, электронного голосования до покупки недвижимости — не выходя из дома”, — сказал эксперт сферы электронной идентификации Марк Эрлих.
”Это ценность, которую мы принимаем сегодня как естественную составляющую своей жизни. Подрастают новые поколения, которым, к счастью, не пришлось испытать бюрократию и неудобства, которые предшествовали цифровой эпохе. Мы единственная страна в мире, в которой используется гарантированная и защищенная государством цифровая идентичность, привычка пользоваться услугами и высокий уровень доверия, благодаря которым мы можем, например, с 2005 года проводить электронное голосование”, — добавил Эрлих.
”Жители Эстонии зависят от цифровых услуг, поэтому очень важно, чтобы мы знали: помимо удобства есть и опасности. Устранение уязвимости системы безопасности, обнаруженной в чипе ID-карты в 2017 году, и неудобства, связанные с обновлением карт, стали для нас хорошим уроком, это помогло выявить явную потребность в альтернативах. Если что-то случится с одним средством, можно использовать другой. Поэтому сегодня по сравнению с 2017 годом количество пользователей Mobiil-ID увеличилось вдвое, а количество пользователей Smart-ID даже утроилось”, — сказал Эрлих.
За двадцать лет в хождении было пять вариантов ID-карт с разным оформлением. Самые большие визуальные изменения можно увидеть на картах, которые Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал выпускать в конце 2018 года.
В дизайне ID-карты важное место отведено природe Эстонии и национальным элементам, таким, например, как герб Эстонии, национальная птица, деревенская ласточка, и валун. Если посмотреть на ID-карту при ультрафиолетовом свете, будут видны национальные мотивы и изображение головы рыси, которая живет в эстонских лесах ”, — рассказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау.
На ID-карту мелким шрифтом нанесены предложения, описывaющие природу Эстонии. Например: ”В Эстонии есть разнообразные национальные парки и интересные заповедники, в которых тесно переплетаются природа, культура и история. Учитывая небольшую территорию Эстонии, разнообразие наших ландшафтов для Европы уникально".
Удобнее и дешевле ходатайствовать о новой ID-карте в бюро самообслуживания, что делает уже 45% людей, которым требуется новый документ. „Для подачи ходатайства о документе зайдите на сайт iseteenindus.politsei.ee. Если есть отвечающая требованиям фотография, действующие образец подписи и отпечатки пальцев, то подать ходатайство о новом документе можно всего за несколько минут. Если фотографии, подписи или отпечатков пальцев нет, все это можно сделать в дигикиоске бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Из дигикиоска данные автоматически попадут в базу данных сайта самообслуживания и можно подавать ходатайство о новом документе", — сказала Сау.
Первые 174 ID-карт были торжественно вручены 28 января 2002 года в студии Старого города в Таллинне, а самый первый документ получил президент Арнольд Рюйтель. В течение 2002 года было выдано 117 609 ID-карт.
ID-карта и электронный ID в цифрах
- 4,06 млн выданных ID-карт (вкл. 57 900 ID-карт граждан ЕС и 350 000 ID-карт иностранцев)
- 1,49 млн находящихся в использовании ID-карт
- 12,5 млн операций с ID-картами в месяц
- 3 млн электронных подписей в месяц
- 200 000 активных пользователей ID-карт (в электронном виде)
- 54,7% голосов на выборах отдается электронным способом (ID-карта или Mobiil-ID)
- 251 000 пользователей Mobiil-ID
- 615 000 пользователей Smart-ID
- 5000 э-услуг
- 600 000 компьютеров с установленным ПО для проставления электронной подписи