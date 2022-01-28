ФОТО | ID-карте исполняется 20 лет. Помните, как она выглядела раньше?

”С появлением ID-карты в 2002 году в Эстонии началась новая эра. Наше электронное правительство сегодня основано на ID-карте и построенной на ее чипе системе. Мы сэкономили бесчисленное количество часов за счет того, что сегодня можем выполнять все свои повседневные действия и совершать сделки — от декларирования доходов, электронного голосования до покупки недвижимости — не выходя из дома”, — сказал эксперт сферы электронной идентификации Марк Эрлих.

”Это ценность, которую мы принимаем сегодня как естественную составляющую своей жизни. Подрастают новые поколения, которым, к счастью, не пришлось испытать бюрократию и неудобства, которые предшествовали цифровой эпохе. Мы единственная страна в мире, в которой используется гарантированная и защищенная государством цифровая идентичность, привычка пользоваться услугами и высокий уровень доверия, благодаря которым мы можем, например, с 2005 года проводить электронное голосование”, — добавил Эрлих.

”Жители Эстонии зависят от цифровых услуг, поэтому очень важно, чтобы мы знали: помимо удобства есть и опасности. Устранение уязвимости системы безопасности, обнаруженной в чипе ID-карты в 2017 году, и неудобства, связанные с обновлением карт, стали для нас хорошим уроком, это помогло выявить явную потребность в альтернативах. Если что-то случится с одним средством, можно использовать другой. Поэтому сегодня по сравнению с 2017 годом количество пользователей Mobiil-ID увеличилось вдвое, а количество пользователей Smart-ID даже утроилось”, — сказал Эрлих.

За двадцать лет в хождении было пять вариантов ID-карт с разным оформлением. Самые большие визуальные изменения можно увидеть на картах, которые Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал выпускать в конце 2018 года.