28.01.2022, 18:10
Любимая многими легендарная таллиннская пончиковая продолжит деятельность в старом месте(6)
ФОТО: Reuters/Simon Newman
На заседании Таллиннского горсобрания было решено продлить договор между городом и пончиковой Nõmme Sõõrikukohvik об аренде площади по адресу Яама, 12 на пять лет.
Предприятие SEPTEMBER & RSS занимало помещения по ардесу Яама, 13 еще с 1993 года. Согласно новому договору, пончиковая будет платить за аренду 2031,16 евро в месяу.
По словам старейшины Нымме Лаури Паэвеэра, она стала для местных жителей настоящим символом района.