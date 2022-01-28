Экономика
28.01.2022, 18:10

Любимая многими легендарная таллиннская пончиковая продолжит деятельность в старом месте

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ФОТО: Reuters/Simon Newman

На заседании Таллиннского горсобрания было решено продлить договор между городом и пончиковой Nõmme Sõõrikukohvik об аренде площади по адресу Яама, 12 на пять лет.

Предприятие SEPTEMBER & RSS занимало помещения по ардесу Яама, 13 еще с 1993 года. Согласно новому договору, пончиковая будет платить за аренду 2031,16 евро в месяу.

По словам старейшины Нымме Лаури Паэвеэра, она стала для местных жителей настоящим символом района.

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