Участникам иностранных военных миссий повысят зарплату

В пресс-службе Минобороны пояснили, что в период участия в международной военной миссии военнослужащим действительной службы выплачиваются суточные в размере 32 евро в день, которые умножаются на установленный для конкретной миссии коэффициент. Одновременно военнослужащие продолжают получать основную зарплату.

Согласно составленному проекту постановления министра обороны, коэффициент для учебных инструкторов в миссии ЕС в Мали EUTM повысится с 2,7 до 3, а для военнослужащих разведывательного подразделения миссии ООН в Мали MINUSMA — с 2,5 до 2,7. Повышение коэффициентов связано с ухудшением ситуации с безопасностью в африканском государстве.

Таким образом, инструктор миссии EUTM Мали будет получать суточные в размере 2880 евро в месяц. В случае военнослужащего с основной зарплатой 1200 евро в месяц это будет означать ежемесячные выплаты в размере 4080 евро, однако из основной зарплаты удерживаются налоги.

Коэффициент суточных штабного унтер-офицера в расположенном в Кувейте штабе международной военной операции в Ираке увеличится с 1,9 до 2,4, а когда ему придется временно выполнять обязанности на американской военной базе в Ираке — до 2,7.