СМИ: У Bolt и Wolt может появиться конкурент. Идет тайный набор сотрудников

Так, идет тайный поиск сотрудников с целью создания конкурента предприятиям Bolt и Wolt, пишет RusERR. По словам специалистов, нанимающих людей, в ближайшее время деятельность будет запущена, но, поскольку они пока не хотят говорить о бизнесе на публике, о планах по найму сообщается как можно меньше.

Член правления MM Grupp Ивар Венделин пока не дал согласия на обсуждение нового бизнеса. Он не прокомментировал ни точную сферу деятельности, ни время выхода на рынок.

"Мы не можем об этом говорить. Придет время — поговорим", — сказал он ERR.

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