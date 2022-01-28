Delfi и EPL в Украине | Как журналист RusDelfi долетел до Харькова

2,5 часа полета на самолете и уже в Харькове. Прямой рейс, всего 35 евро. В самолет был заполнен примерно на 10%. Прохождение границы в Харькове быстрое. ”Вакцинация и страховка есть?” — поинтересовался пограничник на паспортном контроле. Через минуту я уже вышел из аэропорта.

20 минут до отеля на такси, далее свободное время для прогулки по городу. Основные встречи и мероприятия запланированы на завтра.

После заселения направляюсь в ближайший барбершоп. Записался туда заранее, за день до вылета, поскольку стоимость в два раза меньше, чем в Эстонии. Я бы не упоминал про цирюльню, да и в целом какой смысл писать о свободном дне? Но на это есть причина, можно сравнить с Таллинном.

Итак, разговорились с барбером. Оказывается, бывший полицейский. Но в какой-то момент решил сменить работу. ”Проснулся утром и решил: все, это не мое. Вот, теперь я в этой сфере и кайфую”, — презентует себя парень лет 25. Естественно, я тоже рассказал о себе, где работаю и с какой целью приехал.

Барбер немного удивился, что я не местный. ”Вы так хорошо по-русски говорите”, — обращает внимание он.

Обычно я такое слышу в России, когда говорю, что из Эстонии.

"У вас есть ограничения по работе кафе или ресторанов?" — интересуюсь у него.

Ограничения по времени работы каждое заведение устанавливает само, — отвечает он и удивляется, что в Эстонии действуют ковидные временные ограничения на работу увеселительных мест. Здесь все гораздо проще, чем в Эстонии. Бары работают и ночью, даже в будние дни.

"А вы сходите в ”Старгород”. Они работают, кажется, до 2 ночи. Посмотрите, как у нас. Это пивоварня, варят местное пиво. Очень советую!" — предложил барбер.

Хорошая рецензия! Поехал туда. У входа толпа. Включается пессимизм: на часах 23:00, народ массово выходит, ресторан закрывается. Дергаю за ручку двери, — открыто! Захожу, в гардеробе с улыбкой сообщают, что работают до 2:00.