Delfi и EPL в Украине | Как журналист RusDelfi долетел до Харькова
Корреспондент Роман Старапопов рассказал про своей первый день в Харькова, откуда он будет работать в течение следующей недели.
2,5 часа полета на самолете и уже в Харькове. Прямой рейс, всего 35 евро. В самолет был заполнен примерно на 10%. Прохождение границы в Харькове быстрое. ”Вакцинация и страховка есть?” — поинтересовался пограничник на паспортном контроле. Через минуту я уже вышел из аэропорта.
20 минут до отеля на такси, далее свободное время для прогулки по городу. Основные встречи и мероприятия запланированы на завтра.
После заселения направляюсь в ближайший барбершоп. Записался туда заранее, за день до вылета, поскольку стоимость в два раза меньше, чем в Эстонии. Я бы не упоминал про цирюльню, да и в целом какой смысл писать о свободном дне? Но на это есть причина, можно сравнить с Таллинном.
Итак, разговорились с барбером. Оказывается, бывший полицейский. Но в какой-то момент решил сменить работу. ”Проснулся утром и решил: все, это не мое. Вот, теперь я в этой сфере и кайфую”, — презентует себя парень лет 25. Естественно, я тоже рассказал о себе, где работаю и с какой целью приехал.
Барбер немного удивился, что я не местный. ”Вы так хорошо по-русски говорите”, — обращает внимание он.
Обычно я такое слышу в России, когда говорю, что из Эстонии.
"У вас есть ограничения по работе кафе или ресторанов?" — интересуюсь у него.
Ограничения по времени работы каждое заведение устанавливает само, — отвечает он и удивляется, что в Эстонии действуют ковидные временные ограничения на работу увеселительных мест. Здесь все гораздо проще, чем в Эстонии. Бары работают и ночью, даже в будние дни.
"А вы сходите в ”Старгород”. Они работают, кажется, до 2 ночи. Посмотрите, как у нас. Это пивоварня, варят местное пиво. Очень советую!" — предложил барбер.
Хорошая рецензия! Поехал туда. У входа толпа. Включается пессимизм: на часах 23:00, народ массово выходит, ресторан закрывается. Дергаю за ручку двери, — открыто! Захожу, в гардеробе с улыбкой сообщают, что работают до 2:00.
В пивном ресторане, площадью, как первый этаж нашего Beer House (без второго), человек 25. За одним из столиков играет гармонь, люди поют песню Михаила Круга. Меры по безопасности короны со стороны персонала соблюдены, все в масках.
Выпив 0,5 пива, сытно пообедав, решаю прогуляться по городу.
Что первым делом бросается в глаза: улицы убраны от снега. Я не знаю, когда был здесь снегопад, за сколько по времени был убран город, но в центре все чисто.
В городе висят афиши о предстоящих мероприятиях. Например, ближайшее выступление белорусского певца Ляписа Трубецкого будет 13 февраля.