ВИДЕО | Полиция задержала в Мяннику мужчину, который в ходе новогодней массовой драки травмировал человека

Вечером 1 января Центру тревоги сообщили о конфликте в деревне Мяннику (волость Саку), в котором участвует много людей. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что инцидент произошел между двумя компаниями, но представители одной стороны конфликта успели уехать с места происшествия нa автомобилях.

Находившаяся на месте компания была настроена негативно и лица давали противоречивые показания. Так как часть этих людей не подчинялась распоряжениям полиции, то в их отношении применили меры принуждения. После того, как ситуация была зафиксирована и личности людей установлены, их отпустили.

Полицейские задержали в разных местах Таллинна автомобили, покинувшие место происшествия до прибытия полиции, и установила личности находившихся в автомобилях людей. Для выяснения обстоятельств было начато уголовное делопроизводство по статье о применении физического насилия.

"В течение нескольких недель полицией было проведено много следственныx действий, в ходе которых была выяснена роль участников конфликта. На данный момент известно, что инцидент, который имел место вечером 1 января, был продолжением физического конфликта, который произошел утром того же дня", — сказал руководитель службы преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

В ходе вечернего конфликта 41-летний мужчина причинил телесные повреждения одному человеку. Полицейские задержали подозреваемого на прошлой неделе. Прокуратура ходатайствовала о взятии 41-летнего мужчины, который ранее наказывался в уголовном порядке, на время предварительного следствия под стражу, так как есть опасность, что он продолжит совершать новые преступления. Суд согласился с прокуратурой и мужчину взяли под стражу пока на срок в два месяца.

"В Эстонкой Республике всеобщим правоохранительным органом является полиция, государственным обвинителем — прокуратура, виновным человека признает суд. Неприемлемо, когда конфликты люди идут решать самосудом в стиле девяностых", — добавил Варес.