"Где взять эстонца в Нарве?" Через парадокс интеграции Эстония выходит на новый этап сплочения общества

Исходя из предыдущего парадокса сфера интеграции перешла на новый этап развития. Мониторинг интеграции 2020, оценивающий эффективность интеграции Эстонии, описывает различные фазы интеграции. В 1990-е годы была фаза патриотизма, интеграцией занимались не так как сегодня, в центре внимания был национализм. Потом все больше внимания уделялось эстонскому языку — если говоришь, то можешь остаться, если нет — уезжай. Эстонский язык, который фактически является инструментом, стал для эстонцев символом интеграции, а для людей других национальностей — символом ассимиляции. Обсуждалась интеграция неэстонцев и иноязычных. А теперь задумайтесь над этими словами — неэстонец, иноязычный. В 2000-х годах эта сфера перешла в фазу, когда все больше и больше говорилось об интеграции, которая является двусторонним процессом, где важную роль играют как эстонцы, так и люди других национальностей.

Я считаю, что как общество, мы можем двигаться вперед, где сплоченность происходит сразу на нескольких фронтах. Где, помимо интеграции какого-то конкретного человека, мы также повышаем нашу общую готовность справляться с глобальными тенденциями и понимать их. А это требует понимания каждого, а не просто повышения ”их” осведомленности.

Изменения в обществе указывают на один парадокс. Одна из наиболее важных целей в сфере интеграции — это улучшение взаимопонимания между людьми разных национальностей, включая расширение контактов и создание чувства общности. Благодаря этому мы создаем общее культурное пространство, сохраняя и поддерживая исходную культуру и родной язык каждого. В результате успешной интеграции между разными национальностями, когда контактов становится больше и меньшинства становятся частью большинства, может случиться, что вместо конфликта на почве национальности может вырасти проблема закрытости общества. Мы уже наблюдаем эти проявления сегодня. Национальные меньшинства входят в общество как в целое, однако те, кто мыслят иначе, покидают группу большинства. В надежде, что мы понимаем природу этого, возможно, мы сможем избежать ошибок в будущем, которые могут привести нас ко многим более трудным задачам.

”Как здорово, что мы нашли парадокс. Теперь у нас есть надежда добиться прогресса”, — сказал датский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Нильс Бор.

Однако сейчас мы движемся к этапу, где интеграция — это не отдельная деятельность, а часть социальной политики, политики в области образования, политики безопасности и культурных мероприятий. Все больше и больше.

Задача сферы интеграции — повышать осведомленность на всех уровнях по вопросам, связанным с интеграцией, включая адаптацию, людей других национальностей, которые живут здесь так долго, новых иммигрантов и эстонских репатриантов, а не делать это отдельно. Образно говоря, не делать больше интеграционные проекты, а думать, как сделать так, чтобы все проекты и деятельность учитывали участие людей других национальностей. На мой взгляд, мы вышли на новый этап, на котором интеграция стала политикой по сплочению общества.

Вот почему наш план развития также важен как с точки зрения названия, так и содержания. Впервые в истории Эстонии один план развития курируют три министерства, совместно устанавливают общие цели на десять лет. Интеграция, включая адаптацию, больше не является отдельной темой. Основное внимание в плане развития уделяется вопросам интеграции и адаптации, проблеме гражданского общества, сограждан и переписи населения.

Наиболее важным направлением в сфере интеграции, включая адаптацию, является охват всех, кто нуждается или мог бы оказать помощь как в адаптации, так и в интеграции. Развитие услуг должно основываться на интересах и потребностях человека. Также важны их качество и доступность для людей.

В следующие десять лет мы сосредоточимся на сотрудничестве с местными самоуправлениями, потому что они наиболее близки к людям. Большая часть новых иммигрантов рассеяна по всей Эстонии и сегодня это вопрос не только для Тарту и Таллинна, но и для всех регионов. Но это новые темы, и регионы нуждаются в более глубоких знаниях и практических инструментах.