"Где взять эстонца в Нарве?" Через парадокс интеграции Эстония выходит на новый этап сплочения общества(9)
В ноябре правительство утвердило план развития ”Сплоченная Эстония 2021-2030”, в котором определены цели в сфере интеграции, в том числе адаптации на следующие десять лет. Подробнее об этом пишет вице-канцлер министерства культуры Пирет Хартман.
”Как здорово, что мы нашли парадокс. Теперь у нас есть надежда добиться прогресса”, — сказал датский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Нильс Бор.
Изменения в обществе указывают на один парадокс. Одна из наиболее важных целей в сфере интеграции — это улучшение взаимопонимания между людьми разных национальностей, включая расширение контактов и создание чувства общности. Благодаря этому мы создаем общее культурное пространство, сохраняя и поддерживая исходную культуру и родной язык каждого. В результате успешной интеграции между разными национальностями, когда контактов становится больше и меньшинства становятся частью большинства, может случиться, что вместо конфликта на почве национальности может вырасти проблема закрытости общества. Мы уже наблюдаем эти проявления сегодня. Национальные меньшинства входят в общество как в целое, однако те, кто мыслят иначе, покидают группу большинства. В надежде, что мы понимаем природу этого, возможно, мы сможем избежать ошибок в будущем, которые могут привести нас ко многим более трудным задачам.
Я считаю, что как общество, мы можем двигаться вперед, где сплоченность происходит сразу на нескольких фронтах. Где, помимо интеграции какого-то конкретного человека, мы также повышаем нашу общую готовность справляться с глобальными тенденциями и понимать их. А это требует понимания каждого, а не просто повышения ”их” осведомленности.
Исходя из предыдущего парадокса сфера интеграции перешла на новый этап развития. Мониторинг интеграции 2020, оценивающий эффективность интеграции Эстонии, описывает различные фазы интеграции. В 1990-е годы была фаза патриотизма, интеграцией занимались не так как сегодня, в центре внимания был национализм. Потом все больше внимания уделялось эстонскому языку — если говоришь, то можешь остаться, если нет — уезжай. Эстонский язык, который фактически является инструментом, стал для эстонцев символом интеграции, а для людей других национальностей — символом ассимиляции. Обсуждалась интеграция неэстонцев и иноязычных. А теперь задумайтесь над этими словами — неэстонец, иноязычный. В 2000-х годах эта сфера перешла в фазу, когда все больше и больше говорилось об интеграции, которая является двусторонним процессом, где важную роль играют как эстонцы, так и люди других национальностей.
Однако сейчас мы движемся к этапу, где интеграция — это не отдельная деятельность, а часть социальной политики, политики в области образования, политики безопасности и культурных мероприятий. Все больше и больше.
Задача сферы интеграции — повышать осведомленность на всех уровнях по вопросам, связанным с интеграцией, включая адаптацию, людей других национальностей, которые живут здесь так долго, новых иммигрантов и эстонских репатриантов, а не делать это отдельно. Образно говоря, не делать больше интеграционные проекты, а думать, как сделать так, чтобы все проекты и деятельность учитывали участие людей других национальностей. На мой взгляд, мы вышли на новый этап, на котором интеграция стала политикой по сплочению общества.
Вот почему наш план развития также важен как с точки зрения названия, так и содержания. Впервые в истории Эстонии один план развития курируют три министерства, совместно устанавливают общие цели на десять лет. Интеграция, включая адаптацию, больше не является отдельной темой. Основное внимание в плане развития уделяется вопросам интеграции и адаптации, проблеме гражданского общества, сограждан и переписи населения.
Наиболее важным направлением в сфере интеграции, включая адаптацию, является охват всех, кто нуждается или мог бы оказать помощь как в адаптации, так и в интеграции. Развитие услуг должно основываться на интересах и потребностях человека. Также важны их качество и доступность для людей.
В следующие десять лет мы сосредоточимся на сотрудничестве с местными самоуправлениями, потому что они наиболее близки к людям. Большая часть новых иммигрантов рассеяна по всей Эстонии и сегодня это вопрос не только для Тарту и Таллинна, но и для всех регионов. Но это новые темы, и регионы нуждаются в более глубоких знаниях и практических инструментах.
Мы не можем не говорить про общее информационное пространство. Мы признаем, что сегодня мы не ощущаем сильных межнациональных конфликтов в обществе, а доверие людей других национальностей к эстонским медиа растет. Но нам еще определенно есть куда расти. Например, молодежь не особо следит за сегодняшними популярными каналами, мы должны идти в ногу с тенденциями и возможностями, которые нравятся целевой группе. Сегодня англоязычное население также нуждается в том информационном пространстве, которое доступно на эстонском языке. Однако на языке, который они понимают, чтобы участвовать в происходящем в эстонском обществе.
Однако наиболее важная основа общности — это понимание, которое требует общения. К сожалению, контакты между эстонцами и людьми других национальностей слабы, на уровне учебы и работы, а не в свободное время. Со своей стороны мы стараемся поддерживать те мостики, где может происходить это общение. Вопрос не всегда в том, что никто не хочет, а в том, где взять человека другой национальности на Хийумаа или эстонца в Нарве? Нам нужно гораздо шире использовать онлайн-возможности и проявлять творческий подход.
Социально-экономическая ситуация также влияет на адаптацию людей в стране. Если нет работы или низкая зарплата и возможности карьерного роста ограничены, то нет и желания быть лучшим гражданином. Мы стараемся поддерживать инициативы, которые увеличивают возможности людей других национальностей утвердиться и развиваться на рынке труда, начиная с программ обмена и практики.
Связь с эстонским языком и культурой также лежит в основе нашего плана развития. Сохраняя и поддерживая культурную особенность каждого человека, мы хотим укрепить связь каждого человека с культурным пространством Эстонии. Продолжится активное изучение языка. К сожалению, у нас до сих пор есть примеры, когда человек проходил языковой курс несколько раз, но так и не осмеливается говорить. В течение следующих десяти лет мы постараемся расширить использование эстонского языка в разных регионах, но также предложим различные возможности не только для обучения в классе, но и для приобретения языка на практике.
Однако планы несмотря на то, что они значимые, не реализуются сами по себе. В дополнение к местным самоуправлениям мы все больше пытаемся охватить гражданское общество, простых людей и работодателей. Отношения и общение начинаются с государственного учреждения, местного дома культуры, библиотеки, медицинского работника, то есть на самом деле с каждого человека. Цель нашего плана развития — сплести сеть и привлекать (хоть это и устаревшее слово).
Яснее ясного то, что наши проблемы в сфере интеграции, включая адаптацию, растут как из-за нашего социального благополучия и нашего экономического роста, так и из-за общего перемещения людей по всему миру, как из-за военных конфликтов, так и из-за изменения климата. С одной стороны, нам нужны новые решения тем, которые работали до этого десятилетиями, но и возможности справляться с новыми и возникающими вопросами. Сплоченная Эстония 2030 дает нам направление, в котором мы должны двигаться.