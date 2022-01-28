28.01.2022, 11:01
В ночь на пятницу столичный район Мустамяэ был на грани большого пожара(3)
Foto: Argo Ingver
27 января в 23.02 в столичном спортивно-развлекательном комплексе "Mustamäe Elamuste Keskus" сработала автоматическая пожарная сигнализация.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что работник центра положил горячие угли в мусорный мешок, а тот — на мешки с солью в подсобном помещении. В результате мешки начали плавиться и дымиться.
Пожарные погасили возгорание и затем произвели проверку помещений с помощью термокамеры.
Спасательный департамент отмечает, что речь идет о неумышленном, но явно небрежном поведении, которое привело к возникновению очень опасной ситуации. К счастью, инцидент не вылился в большой пожар.