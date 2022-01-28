В ночь на пятницу столичный район Мустамяэ был на грани большого пожара

Прибывшие на место спасатели выяснили, что работник центра положил горячие угли в мусорный мешок, а тот — на мешки с солью в подсобном помещении. В результате мешки начали плавиться и дымиться.

Пожарные погасили возгорание и затем произвели проверку помещений с помощью термокамеры.

Спасательный департамент отмечает, что речь идет о неумышленном, но явно небрежном поведении, которое привело к возникновению очень опасной ситуации. К счастью, инцидент не вылился в большой пожар.