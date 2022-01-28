ЧП и криминал
28.01.2022, 11:01

В ночь на пятницу столичный район Мустамяэ был на грани большого пожара

 (3)
Foto on illustreeriv!
Foto: Argo Ingver

27 января в 23.02 в столичном спортивно-развлекательном комплексе "Mustamäe Elamuste Keskus" сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что работник центра положил горячие угли в мусорный мешок, а тот — на мешки с солью в подсобном помещении. В результате мешки начали плавиться и дымиться.

Пожарные погасили возгорание и затем произвели проверку помещений с помощью термокамеры.

Спасательный департамент отмечает, что речь идет о неумышленном, но явно небрежном поведении, которое привело к возникновению очень опасной ситуации. К счастью, инцидент не вылился в большой пожар.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии