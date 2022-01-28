Ратас обсуждает в Испании вопросы безопасности и кризис энергетики

В ходе визита Ратас встретится также с министром окружающей среды Терезой Риберой. Они обсудят темы зеленого и цифрового переворотов. Также будут затронуты темы цен на энергию и энергетической безопасности. Основными темами встречи с председателем комиссии по иностранным делам Пау Мари-Клозе станут структура безопасности и отношения с Россией.