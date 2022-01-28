Новости Эстонии
28.01.2022, 10:01

Ратас обсуждает в Испании вопросы безопасности и кризис энергетики

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Foto: Sven Arbet

Спикер Рийгикогу находится с визитом в Мадриде, Испания, где встретится с председателем Конгресса депутатов Испании Меричель Батет Ламанья. Участники встречи обсудят двусторонние отношения и вопросы, затрагивающие безопасность Европы.

В ходе визита Ратас встретится также с министром окружающей среды Терезой Риберой. Они обсудят темы зеленого и цифрового переворотов. Также будут затронуты темы цен на энергию и энергетической безопасности. Основными темами встречи с председателем комиссии по иностранным делам Пау Мари-Клозе станут структура безопасности и отношения с Россией.

Во второй половине дня спикер Рийгикогу выступит в международной бизнес-школе Мадрида с докладом на тему цифрового переворота.

В ходе визита спикера Рийгикогу сопровождают члены Рийгикогу Райво Тамм и Свен Сестер.

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