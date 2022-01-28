ГРАФИК | Доход от продаж у предприятий розничной торговли в прошлом году увеличился на 12%

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в прошлом году доход от продаж увеличился как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива. ”Более всего, или на 17% увеличился доход от продаж у магазинов промышленных товаров. У предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, рост составил 14% и у продуктовых магазинов — 4%”, — уточнила Пихлак.

В декабре 2021 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 903 миллиона евро и по сравнению с декабрем 2020 года увеличился на 13%.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился по сравнению с декабрем 2020 года на 16%. Более всего, или на 26% вырос доход от продаж у магазинов текстильных изделий, одежды и обуви. Выше среднего, или на 22% увеличился доход от продаж у других специализированных магазинов, где продаются в основном компьютеры и дополнительные к ним устройства, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) увеличился на 21%.

В декабре доход от продаж у продуктовых магазинов увеличился в сравнении с тем же месяцем 2020 года на 4% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива — на 31%.

По сравнению с ноябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в декабре увеличился на 12%, что характерно для этого месяца, когда проходят большие рождественские и предновогодние распродажи.