В строительство ветропарка в Ида-Вирумаа будут инвестированы десятки миллионов евро

Парк Пуртсе с пятью ветряками начнет работу в следующем году и будет производить около 46 гигаватт-часов электроэнергии в год. Этот объем зеленой энергии покрывает годовое потребление электроэнергии всей волости Люганузе или, например, Хийумаа. Мощность парка составит 21 мегаватт.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, строительство нового ветропарка в Эстонии является хорошей новостью для всей области возобновляемой энергии. ”Парк Пуртсе — это первый крупный строящийся ветропарк за многие годы, и зеленая энергия из него поступит в дома Эстонии в следующем году. Это показывает, что после завершения этапа планирования экологически чистое и более дешевое производство энергии может быть добавлено на рынок за очень короткое время. Enefit Green реализует в Эстонии несколько проектов, которые могут быстро перейти в стадию строительства в случае благоприятной социальной и экономической среды”, — сказал Кярмас.

Мощность солнечного парка в Дебнике составляет 6 мегаватт, а годовой объем производства — 6,3 гигаватт-часа. В настоящее время предприятие имеет в Польше 19 солнечных парков, которые производят в общей сложности около 19 гигаватт-часов электроэнергии в год.

По словам Кярмаса, развитию солнечной энергетики в Польше способствует более широкая возможность заключать долгосрочные договоры о покупке электроэнергии и участвовать в аукционах. ”Мы как разносторонний производитель возобновляемой энергии видим большой потенциал в деятельности на рынке Польши. Спрос на более дешевую зеленую электроэнергию и в этой стране тоже очень высок, здесь действует и больше предприятий, являющихся крупными потребителями, для которых долгосрочный договор о покупке электроэнергии служит сильным конкурентным преимуществом”, — пояснил он.

Enefit Green инвестирует в строительство ветропарка Пуртсе более 28 миллионов евро и в солнечный парк в Дебнике чуть более четырех миллионов евро.