В строительство ветропарка в Ида-Вирумаа будут инвестированы десятки миллионов евро(5)
В четверг, 27 января, производитель возобновляемой энергии Enefit Green принял два инвестиционных решения и начинает строительство ветропарка в Пуртсе, Ида-Вирумаа, и солнечного парка в Дебнике, Польша.
Парк Пуртсе с пятью ветряками начнет работу в следующем году и будет производить около 46 гигаватт-часов электроэнергии в год. Этот объем зеленой энергии покрывает годовое потребление электроэнергии всей волости Люганузе или, например, Хийумаа. Мощность парка составит 21 мегаватт.
По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, строительство нового ветропарка в Эстонии является хорошей новостью для всей области возобновляемой энергии. ”Парк Пуртсе — это первый крупный строящийся ветропарк за многие годы, и зеленая энергия из него поступит в дома Эстонии в следующем году. Это показывает, что после завершения этапа планирования экологически чистое и более дешевое производство энергии может быть добавлено на рынок за очень короткое время. Enefit Green реализует в Эстонии несколько проектов, которые могут быстро перейти в стадию строительства в случае благоприятной социальной и экономической среды”, — сказал Кярмас.
Мощность солнечного парка в Дебнике составляет 6 мегаватт, а годовой объем производства — 6,3 гигаватт-часа. В настоящее время предприятие имеет в Польше 19 солнечных парков, которые производят в общей сложности около 19 гигаватт-часов электроэнергии в год.
По словам Кярмаса, развитию солнечной энергетики в Польше способствует более широкая возможность заключать долгосрочные договоры о покупке электроэнергии и участвовать в аукционах. ”Мы как разносторонний производитель возобновляемой энергии видим большой потенциал в деятельности на рынке Польши. Спрос на более дешевую зеленую электроэнергию и в этой стране тоже очень высок, здесь действует и больше предприятий, являющихся крупными потребителями, для которых долгосрочный договор о покупке электроэнергии служит сильным конкурентным преимуществом”, — пояснил он.
Enefit Green инвестирует в строительство ветропарка Пуртсе более 28 миллионов евро и в солнечный парк в Дебнике чуть более четырех миллионов евро.
Компания Enefit Green приобрела проект развития ветропарка Пуртсе в марте прошлого года. В рамках подготовки инвестиционного решения предприятие провело тендеры на строительство ветропарка и производство ветрогенераторов, договоры с этими партнерами будут подписаны в ближайшее время.
Проект солнечного парка в Дебнике был приобретен Enefit Green в конце 2020 года.
Сегодняшние инвестиционные решения являются частью плана роста Enefit Green, который предусматривает более чем удвоение производства возобновляемой энергии предприятия к 2025 году.
Основные факты об Enefit Green
Enefit Green — разносторонний производитель возобновляемой энергии, цель которого — увеличить к 2025 году производственные мощности в 2,3 раза до 1100 мегаватт.
В Эстонии, Латвии, Литве и Польше предприятию в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, четыре станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.
Нынешняя электрическая производственная мощность предприятия составляет 456 мегаватт, производственная мощность тепловой энергии — 81 мегаватт.
В 2021 году компания Enefit Green произвела 1193 ГВтч электроэнергии и 618 ГВтч тепловой энергии.
В настоящее время предприятие строит три ветропарка общей мощностью 190 мегаватт — два в Литве и один в Финляндии. Общий объем этих инвестиций составляет около 228 миллионов евро.
В стадии строительства находится один солнечный парк — парк производственной мощностью 8,8 мегаватт в Польше. Общий объем этой инвестиции составит 5,8 миллиона евро.