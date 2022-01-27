ВИДЕО | В День памяти жертв Холокоста в Таллинне открыли мемориал погибшим евреям

На церемонии выступили президент Эстонии Алар Карис, министр образования и науки Лийна Керсна, старейшина дипломатического корпуса Эстонии и посол Латвии в Эстонии Раймондс Янсонс и председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

Сегодня, 27 января, во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста . Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.

"Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", – говорится в резолюции ГА ООН.

В память о шести миллионах евреев – жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира.