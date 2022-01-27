ФОТО И ВИДЕО | На таллиннском кладбище Северо-Западной армии началось возведение мемориальной часовни

В церемонии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап, митрополит Таллинский и всея Эстонии, Предстоятель Эстонской Православной Церкви Евгений, а также представители Храма Святителя Николая в Копли и строительного предприятия Enska ehitus OÜ.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что часовня святого Георгия занимает особое место не только в истории Эстонии, но и в сердцах горожан. ”Участие Северо-Западной армии в Освободительной войне и ее трагическая участь является важной страницей в истории Эстонии, — сказал Кылварт. Многие таллинцы, в том числе и известные люди, поддержали инициативу по восстановлению часовни святого Георгия, а одним из вдохновителей был Евгений Томберг. По православной традиции к восстановлению часовни привлекли пожертвования прихожан и благотворителей, мы благодарим всех, кто принял близко к сердцу восстановление мемориала”.

Северо-Западная армия выступала в Освободительной войне на стороне Эстонии. В белогвардейское военное формирование входили военные Российской царской армии и добровольцы. В ноябре 1919 года эстонские власти разрешили подразделениям Северо-Западной армии, семьям военных и беженцам перейти через реку Нарова на территорию Эстонии. Одним из временных пристанищ стал для них Копли. Тысячи военных заболели тифом, человеческие жертвы исчисляются сотнями. Для захоронения семисот усопших на Коплиском кладбище был выделен участок, который располагался между территорией нынешнего кладбищенского парка и улицей Пульгуранна. В 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского была установлена Георгиевская часовня. В 1946 году кладбище Северо-Западной армии было уничтожено, пострадала также находящаяся в часовне икона Святого Георгия.