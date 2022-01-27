ФОТО И ВИДЕО | На таллиннском кладбище Северо-Западной армии началось возведение мемориальной часовни(16)
В церемонии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап, митрополит Таллинский и всея Эстонии, Предстоятель Эстонской Православной Церкви Евгений, а также представители Храма Святителя Николая в Копли и строительного предприятия Enska ehitus OÜ.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что часовня святого Георгия занимает особое место не только в истории Эстонии, но и в сердцах горожан. ”Участие Северо-Западной армии в Освободительной войне и ее трагическая участь является важной страницей в истории Эстонии, — сказал Кылварт. Многие таллинцы, в том числе и известные люди, поддержали инициативу по восстановлению часовни святого Георгия, а одним из вдохновителей был Евгений Томберг. По православной традиции к восстановлению часовни привлекли пожертвования прихожан и благотворителей, мы благодарим всех, кто принял близко к сердцу восстановление мемориала”.
Северо-Западная армия выступала в Освободительной войне на стороне Эстонии. В белогвардейское военное формирование входили военные Российской царской армии и добровольцы. В ноябре 1919 года эстонские власти разрешили подразделениям Северо-Западной армии, семьям военных и беженцам перейти через реку Нарова на территорию Эстонии. Одним из временных пристанищ стал для них Копли. Тысячи военных заболели тифом, человеческие жертвы исчисляются сотнями. Для захоронения семисот усопших на Коплиском кладбище был выделен участок, который располагался между территорией нынешнего кладбищенского парка и улицей Пульгуранна. В 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского была установлена Георгиевская часовня. В 1946 году кладбище Северо-Западной армии было уничтожено, пострадала также находящаяся в часовне икона Святого Георгия.
В 1992 году активисты Общества защиты русского исторического наследия Эстонии установили на этой территории памятный камень и посадили дубы. Ценная икона была отреставрирована в 2013 году и сейчас находится в Храме Святителя Николая в Копли. Там же хранится спасенная настенная табличка с именами захороненных.
Новое строение будет по возможности точно повторять оригинальное. Часовню спроектировало бюро AB Ansambel OÜ, строительные и восстановительные работы, а также надзор проектировщика ведут совместно Enska ehitus OÜ и Enska OÜ. Стоимость строительных работ составляет 530 000 евро, а сроком их завершения обозначен август 2022 года.