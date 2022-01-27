27.01.2022, 19:18
Отомстил? Мужчина сделал столичному магазину бомбовое предупреждение(3)
Foto: Anni Õnneleid
В среду нетрезвый мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из магазинов Старого Таллинна заложена бомба, передает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.
26 января в Центр тревоги позвонил 49 летний пьяный мужчина, которого перед этим в магазине Vanalinna Prisma задержали охранники, и сообщил, что в этой торговой точке заложена бомба.
Саперы проверили магазин, ничего опасного обнаружено не было. Полиция задержала мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.