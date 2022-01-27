ЧП и криминал
27.01.2022, 19:18

Отомстил? Мужчина сделал столичному магазину бомбовое предупреждение

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Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid

В среду нетрезвый мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из магазинов Старого Таллинна заложена бомба, передает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

26 января в Центр тревоги позвонил 49 летний пьяный мужчина, которого перед этим в магазине Vanalinna Prisma задержали охранники, и сообщил, что в этой торговой точке заложена бомба.

Саперы проверили магазин, ничего опасного обнаружено не было. Полиция задержала мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

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