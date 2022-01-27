В Таллинне многим одиноким пожилым людям предложат дополнительную помощь(4)
Таллинн начнет использовать модель сотрудничества для привлечения волонтеров, чтобы оказать больше поддержки одиноким пожилым людям и людям с особыми потребностями. Привлечение волонтеров является дополнительным ресурсом при оказании городом услуг социальной помощи.
На сегодняшнем заседании горсобрание согласилось с участием Таллинна во внешнем проекте Европейского социального фонда ”Участие Таллинна в применении модели сотрудничества по привлечению волонтеров в системе социальной опеки”. Участие в проекте поможет районным отделам социальной опеки и горожанам получить больше информации о возможностях привлечения волонтеров, а также о том, как лучше использовать умения и готовность общества.
По словам председателя комиссии горсобрания по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Мярта Сультса, участие города в проекте, который базируется на вкладе волонтеров, в нынешних условиях изоляции и ограничений является всячески позитивным и инновационным. ”Одиноких людей, которые не очень хорошо справляются со своими повседневными делами, с каждым днем становится все больше. Наша задача — найти их и вернуть к активной жизни, или, если это невозможно, предложить им возможность общения”, — сказал Сультс.
”Хотя данный проект направлен, прежде всего, на нуждающихся в помощи пожилых людей, в долгосрочной перспективе следовало бы обратить внимание и на одиноких активных пожилых людей, которые могли бы выступить для более молодых в роли бабушек и дедушек. Нынешнее поколение в большинстве своем лишено мудрости пожилых людей, поскольку старшее поколение старается работать до последней возможности, и на внуков у них просто не хватает времени. Делиться жизненной мудростью и опытом — вот в чем до сих пор заключалась приятная обязанность бабушек и дедушек. Такие проекты укрепили бы общество”, — добавил он.
Модель сотрудничества по привлечению и использованию волонтеров была разработана при финансировании Европейского социального фонда в 2020 году в качестве ведущего проекта Министерства социальных дел и НКО Eesti Külaliikumine Kodukant, и с августа прошлого года она реализуется по всей Эстонии. Таллинн планирует запустить проект уже в текущем месяце.
В ходе проекта ставится цель оказать помощь в пределах Таллинна примерно 200 нуждающимся с привлечением 150 волонтеров. Одновременно ставится цель найти тех людей, которые ранее пользовались услугами социальной опеки. Человеку будет оказываться помощь у него дома или ему будет предложен дом с опорными услугами. Важно, чтобы получение помощи проходило просто и достойно, и люди не боялись бы при необходимости просить о помощи.
Проект поддерживает цель стратегии развития Таллинн 2035 ”Доброжелательное общество”, согласно которой необходимо заботиться о согражданах, замечать нуждающихся в помощи и вести общение между различными группами общества.
Общая стоимость проекта по всей Эстонии составляет миллион евро, финансирование осуществляется в рамках меры Европейского социального фонда ”Услуги социальной опеки, поддерживающие участие в рынке труда”. Местные самоуправления берут на себя транспортные расходы, на которые Таллинн отводит до 4200 евро. Координатором проекта в столице является Таллиннский департамент социальных услуг и здравоохранения, а партнером — НКО Külaliikumine Kodukant. Проект, согласно нынешним планам, будет продолжаться до конца августа.