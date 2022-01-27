В Таллинне многим одиноким пожилым людям предложат дополнительную помощь

На сегодняшнем заседании горсобрание согласилось с участием Таллинна во внешнем проекте Европейского социального фонда ”Участие Таллинна в применении модели сотрудничества по привлечению волонтеров в системе социальной опеки”. Участие в проекте поможет районным отделам социальной опеки и горожанам получить больше информации о возможностях привлечения волонтеров, а также о том, как лучше использовать умения и готовность общества.

По словам председателя комиссии горсобрания по вопросам социального обеспечения и здравоохранения Мярта Сультса, участие города в проекте, который базируется на вкладе волонтеров, в нынешних условиях изоляции и ограничений является всячески позитивным и инновационным. ”Одиноких людей, которые не очень хорошо справляются со своими повседневными делами, с каждым днем становится все больше. Наша задача — найти их и вернуть к активной жизни, или, если это невозможно, предложить им возможность общения”, — сказал Сультс.

”Хотя данный проект направлен, прежде всего, на нуждающихся в помощи пожилых людей, в долгосрочной перспективе следовало бы обратить внимание и на одиноких активных пожилых людей, которые могли бы выступить для более молодых в роли бабушек и дедушек. Нынешнее поколение в большинстве своем лишено мудрости пожилых людей, поскольку старшее поколение старается работать до последней возможности, и на внуков у них просто не хватает времени. Делиться жизненной мудростью и опытом — вот в чем до сих пор заключалась приятная обязанность бабушек и дедушек. Такие проекты укрепили бы общество”, — добавил он.

Модель сотрудничества по привлечению и использованию волонтеров была разработана при финансировании Европейского социального фонда в 2020 году в качестве ведущего проекта Министерства социальных дел и НКО Eesti Külaliikumine Kodukant, и с августа прошлого года она реализуется по всей Эстонии. Таллинн планирует запустить проект уже в текущем месяце.