Алар Карис призвал не спешить с вакцинацией детей. По одной простой причине, о которой говорят нечасто

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что с вакцинацией детей можно подождать, — сказал Карис, подчеркнув, что это его личная позиция. — Когда мы будем полностью уверены в действии вакцин, тогда придет время вакцинировать детей".

Однако вакцинация, по словам президента, должна быть предпосылкой к смягчению ограничений, как это происходит в Великобритании и Дании.

"Нам поступают двойственные сигналы: одни предполагают, что омикрон нас спасет, но другие утверждают, что еще силен штамм дельта, поэтому рано расслабляться. Вероятно, истина где-то посередине", — сказал глава государства.

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