Алар Карис: незачем понапрасну запугивать народ войной

"Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает", — сказал Карис в эфире передачи "Час репортера" на Vikerraadio, добавив, что и в ближайшем будущем война в Эстонии не станет реальностью. — Нет смысла пугать народ понапрасну".

По словам Кариса, никто не хочет вывозить из Эстонии и других стран Балтии вооружение, чего якобы требует Россия, передает rus.err.

"Никаких шансов вернуться к ситуации, имевшейся до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", — прокомментировал президент требование России о лишении 14 стран Восточной Европы статуса членов Североатлантического альянса.