Алар Карис: незачем понапрасну запугивать народ войной
Хотя в последнее время становится всё больше разговоров об угрозе войны как для Украины, так и для других стран постсоветского пространства, президент Эстонии Алар Карис считает, что этим не следует запугивать людей.
"Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает", — сказал Карис в эфире передачи "Час репортера" на Vikerraadio, добавив, что и в ближайшем будущем война в Эстонии не станет реальностью. — Нет смысла пугать народ понапрасну".
По словам Кариса, никто не хочет вывозить из Эстонии и других стран Балтии вооружение, чего якобы требует Россия, передает rus.err.
"Никаких шансов вернуться к ситуации, имевшейся до 1997 года, после которой к НАТО присоединились 14 стран, не существует. Это немыслимо, и даже нет смысла обсуждать это где-то за чашкой кофе", — прокомментировал президент требование России о лишении 14 стран Восточной Европы статуса членов Североатлантического альянса.