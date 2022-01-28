Дорогое электричество только начинает сказываться на ценах хлебобулочных изделий. Скачок будет в феврале

По словам директора предприятия Eesti Pagar Рагнара Койва, счет за электроэнергию по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос в разы.

"Расходы на энергию составляют у нас примерно 10 процентов цены продукта, поэтому резкий рост расходов на электричество для нас очень велик. Цена на газ выросла в пять раз. Больше всего энергии у нас потребляют шесть туннельных печей, которые работают семь дней в неделю круглые сутки, и сэкономить здесь невозможно", — сказал он.

Койв признал, что, к сожалению, резкий рост цен на энергоносители и подорожание сырья скажется на ценниках в магазинах, и цены на выпечку поднимутся примерное на 15%.

"Новые цены появятся на прилавках в течение января-февраля", — сообщил директор Eesti Pagar.

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